Dużo polskiej muzyki na antenach Polskiego Radia

Łukasz Szewczyk

• Ponad połowę piosenek granych przez wszystkie anteny publicznego nadawcy stanowią utwory wykonywane w języku polskim (51,3%).

• Muzyka ta obecna jest nie tylko w postaci piosenek rodzimych wykonawców, ale również w formie setek godzin koncertów, recitali i specjalnych domowych występów polskich artystów - dostępnych online

Ponad połowa piosenek nadawanych w programach Polskiego Radia S.A. wykonywana jest w języku polskim (51,3%) - informuje nadawca. Do tego dochodzą jeszcze utwory polskich kompozytorów muzyki poważnej i jazzu oraz muzyka grana przez polskich wykonawców. Od 1 stycznia do 31 sierpnia br. radiowa Jedynka nadała łącznie 1131 godzin piosenek śpiewanych po polsku (57% oferty muzycznej anteny). W tym samym okresie Dwójka zaprezentowała łącznie 244 godziny utworów wykonanych w języku polskim (47% oferty anteny), Trójka - 1109 godzin (41% oferty muzycznej anteny); Czwórka - 1587 godzin piosenek śpiewanych po polsku (42% oferty muzycznej anteny); Polskie Radio Dzieciom - 1864 godziny piosenek śpiewanych po polsku (52% oferty muzycznej anteny), a Polskie Radio Chopin ze względu na swój charakter nadaje niemal wyłącznie muzykę polskich kompozytorów lub wykonawców.Szeroką ofertę dla słuchaczy polskiej muzyki oferuje Program 1 Polskiego Radia - nie tylko w codziennych audycjach muzycznych, ale również w trakcie akcji antenowej "Maj Polskiej Piosenki" (1-3 maja na antenie tej stacji grane są tylko piosenki rodzimych artystów). Koncerty rodzimych wykonawców Jedynka prezentuje w: "Scenie Szpilmana", "Studiu Piosenki Polskiego Radia", "Słodkim Radiu Retro" i "Kawiarence Słodkiego Radia Retro" oraz w swojej flagowej audycji "Lato z Radiem" (w 2020 roku realizowanej w formie on-line).Nazywany największą Filharmonią w kraju Program 2 Polskiego Radia nadaje muzykę polską każdego dnia - zarówno utwory muzyki poważnej, jak i jazzowej, awangardowej, filmowej, folkowej oraz z pogranicza gatunków. Dwójka transmituje - również w okresie pandemii - koncerty z polską muzyką z Filharmonii Narodowej, NFM we Wrocławiu, NOSPR-u w Katowicach oraz festiwali (m.in. Chopin i jego Europa, Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Festiwalu Przed Wielkim Konkursem i Ludwiga van Beethovena). W ostatnich miesiącach Dwójka dodatkowo wspiera polskich artystów w wyjątkowy sposób - co tydzień zaprzyjaźnieni ze stacją muzycy nadają koncerty ze swoich domów, pracowni czy ogrodów na antenie oraz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. W cyklu "Domówka z dwójką" odbyło się i zostało wyemitowanych już 25 koncertów. Muzyka polska w Dwójce to także dziesiątki autorskich audycji, w tym oryginalna, codzienna "Fantazja polska", w której - w wymiarze ponad 22 godzin tygodniowo - pojawiają się dzieła dawne i najnowsze utwory polskich kompozytorów, najczęściej w interpretacjach polskich wykonawców.Radiowa Trójka słynie nie tylko ze znakomitej muzycznej playlisty, w której niemal codziennie debiutują piosenki rodzimych artystów reprezentujących rock, alternatywny pop, jazz czy muzykę elektroniczną i klubową. Corocznie organizowany "Polski Top Wszech Czasów" (1-2 maja) elektryzuje tysiące fanów, którzy głosują na swoje ulubione utwory rodzimych artystów. A wreszcie polski repertuar jest stale obecny w trakcie - transmitowanych na antenie i on-line - cotygodniowych (najczęściej niedzielnych) koncertów z Muzycznego Studia im. Agnieszki Osieckiej. Występ w tym miejscu uznawany jest przez polskich artystów i muzyków za prawdziwą nobilitację.Słynąca ze wspierania twórczości rodzimych artystów cyfrowa Czwórka (m.in. w postaci popularnego i prestiżowego konkursu dla debiutantów "Wydaj płytę z Będzie Głośno"), na początku pandemii podjęła działania mające na celu wspomóc polskich muzyków w trudnej sytuacji spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z pandemii (brak możliwości koncertowania, a tym samym zarabiania pieniędzy). Nie tylko wprowadziła do ramówki audycję wypełnioną wyłącznie muzyką polskich artystów ("Brzmi dobrze, bo polskie"), ale również udostępniła DJ-om swoją antenę i zaprosiła do współpracy przedstawicieli polskiej sceny klubowej, którzy mogli prezentować swoje sety. Dzięki temu słuchacze mogli poczuć się jak w klubie, nie wychodząc z domu. W ramówce stacji nie brak również retransmisji koncertów polskich wykonawców, które odbyły się w studiu Czwórki czy zostały zarejestrowane podczas Festiwalu Up To Date w Białymstoku.