Ruszają "Totalne remonty Szelągowskiej" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2020 roku najpopularniejsza w kraju projektantka wnętrz przeprowadzi spektakularne remonty, które odmienią życie bohaterów programu.

• Poznamy dziesięć niezwykłych osób, które na co dzień poświęcają się dla innych. Metamorfoza domu lub mieszkania będzie prezentem od ich bliskich.

Każdy w swoim otoczeniu ma kogoś, kto całkowicie skupia się na pomocy drugiemu człowiekowi i jednocześnie zapomina o swoich potrzebach. Zawsze można liczyć na jego wsparcie i oddanie, nawet w najtrudniejszej sytuacji. Teraz przyszedł czas, aby to wszystko wynagrodzić.Dorota Szelągowska ruszając w Polskę z remontową misją odkryje nie tylko warstwy kurzu pod starą boazerią oraz nierówne ściany. Przede wszystkim pozna ciekawe historie wyjątkowych ludzi, które są świadectwem ludzkiej dobroci i wdzięczności. Bohaterowie nowego programu, którzy są zgłaszani przez przyjaciół i rodzinę, do ostatniego momentu nie wiedzą, że prowadząca odwiedzi właśnie ich dom! W programie pojawi się mnóstwo wzruszeń, nieoczekiwanych zwrotów akcji i niespodzianek, które całkowicie odmienią ich życie.To nie wszystko! Dorota Szelągowska wyremontuje całe domy i mieszkania! Na te zadanie wraz ze swoją niezawodną ekipą będą mieli jedynie tydzień. Czy uda im się wspólnie przygotować niespodziankę i zaskoczyć bohaterów? Nie zabraknie pięknych wnętrz, niebanalnych rozwiązań architektonicznych oraz praktycznych porad.Bohaterem pierwszego odcinka będzie Stefan z Gdańska. Ten niezwykle pozytywny i utalentowany muzycznie chłopak został zgłoszony do programu przez swoją przybraną mamę. Dzieciństwo spędził m.in. u babć, w pogotowiach rodzinnych i rodzinach zastępczych. Gdy miał 18 lat, jego los się odmienił. Koleżanka Weronika zaproponowała mu wspólną naukę do poprawki z matematyki. Finalnie wraz z mamą przygarnęły go do siebie na stałe. Chłopak obecnie kończy naukę i wybiera się na studia doktoranckie. Mimo życiowych doświadczeń 24-latek ma w sobie niesamowitą siłę i uśmiech, którymi zaraża innych. Często też występuje na koncertach charytatywnych. Dorota spełni jego marzenie i przeprowadzi totalną metamorfozę mieszkania, które odziedziczył po babci. To będzie nowy start dla niego i jego żony Magdy.