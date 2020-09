Hiszpańskie El Clasico, Lewandowski kontra Piątek, ważne wyścigi F1 - październik w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Hitem października w ELEVEN SPORTS będzie mecz hiszpańskich potęg FC Barcelona - Real Madryt z udziałem Leo Messiego, Karima Benzemy i innych wielkich gwiazd światowego futbolu.

• Stacja pokaże również szlagier Bundesligi Bayern Monachium - Hertha BSC, w którym Robert Lewandowski zmierzy się z Krzysztofem Piątkiem.

• Fani motorsportu będą mogli obejrzeć trzy wyścigi Formula 1 oraz dwa razy podwójne zawody DTM, w których wystąpi Robert Kubica.

W październiku uwaga kibiców na całym świecie będzie skupiać się na prestiżowym starciu piłkarskich gigantów FC Barcelona - Real Madryt. W bijącym rekordy oglądalności El Clasico wezmą udział największe gwiazdy futbolu, m.in. Lionel Messi, Antoine Griezmann i Gerard Piqué w barwach Barçy oraz Karim Benzema, Eden Hazard i Sergio Ramos po stronie Królewskich. Na słynnym Camp Nou gospodarze postarają się o rewanż za ostatnią, marcową porażkę z Realem, która była przełomowym momentem poprzedniego sezonu zakończonego zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii przez ekipę ze stolicy. Z kolei celem podopiecznych trenera Zinédine'a Zidane'a będzie pierwsza ligowa wygrana na wyjeździe z odwiecznym rywalem od prawie pięciu lat. Niezależnie od tego, kto okaże się lepszy, fani futbolu mogą szykować się na wielkie emocje, bo mecze Barcelony z Realem to gwarancja najwyższego poziomu, popisów technicznych i strzeleckich oraz zaciętej walki od pierwszej do ostatniej minuty.Najważniejsza transmisja:• FC Barcelona - Real Madryt, 25 października. Broniący mistrzostwa Niemiec Bayern Monachium w swoim najważniejszym październikowym meczu zmierzy się z mającą duże aspiracje Herthą BSC. Ozdobą starcia na Allianz Arena będzie pojedynekw barwach gospodarzy zw szeregach gości. "Lewy" to niekwestionowany lider Bawarczyków i zdaniem większości ekspertów najlepszy obecnie napastnik na świecie. Z kolei Piątek to zawodnik o dużym potencjale, który jednak nadal musi udowadniać swoją wartość. Występ przeciwko Bayernowi w Monachium, gdzie będzie obserwowany przez fachowców i kibiców z całego świata, będzie świetną ku temu okazją. Gospodarze, choć będą faworytem, muszą mieć się na baczności, bo w ostatnim spotkaniu z Herthą przed własną publicznością zaledwie zremisowali 2:2. Czy tym razem udowodnią swoją wyższość? A może goście ponownie sprawią niespodziankę?Najważniejsza transmisja:• Bayern Monachium (Robert Lewandowski) - Hertha BSC (Krzysztof Piątek), 4 październikaGłównym wydarzeniem października w lidze włoskiej będzie spotkanie broniącego mistrzostwa kraju Juventusu FC z SSC Napoli. Na Allianz Stadium dojdzie do konfrontacjiw bramce gospodarzy zw ofensywie neapolitańczyków. Jedną z atrakcji tego meczu będzie występ słynnego Cristiano Ronaldo, który w poprzednim sezonie strzelił Azzurrim dwa gole.Dla Napoli trudne może okazać się także starcie ze słynącą z niezwykle skutecznej gry Atalantą Bergamo. W ostatnim spotkaniu tych ekip na Stadio San Paolo padł remis 2:2, a obie drużyny oddały w sumie 27 strzałów na bramkę rywali i przeprowadziły aż 101 groźnych ataków! Czy podobnie będzie tym razem?Na wiele bramek i widowiskową grę można liczyć również w meczu S.S. Lazio z Interem Mediolan. Na Stadio Olimpico w Rzymie dojdzie do snajperskiego pojedynku Ciro Immobile - Romelu Lukaku. Ten pierwszy jest liderem Lazio i najlepszym strzelcem Europy w poprzednim sezonie, a drugi to centralna postać w ataku Nerazzurrich i jeden z głównych faworytów do korony króla strzelców ligi włoskiej w obecnych rozgrywkach.Hitem nadchodzącego miesiąca będą również prestiżowe derby Mediolanu, w których Inter zagra z AC Milanem. Ich stawką będzie zarówno prymat w mieście, jak i cenne punkty, bo oba kluby to poważni kandydaci do zdetronizowania Juventusu. Milan powalczy o pierwszą ligową wygraną z lokalnym rywalem od ośmiu spotkań. Do sukcesu ma ich poprowadzić Zlatan Ibrahimović, który w swoich dotychczasowych 237 występach na boiskach Serie A TIM strzelił 132 gole i zaliczył 58 asyst. Czy defensywa Interu zdoła go powstrzymać?Najważniejsze transmisje:• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - SSC Napoli (Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński), 4 października• S.S. Lazio - Inter Mediolan, 4 października• SSC Napoli (Piotr Zieliński) - Atalanta Bergamo, 17 października• Inter Mediolan - AC Milan, 17 październikaW październiku fanów motorsportu czekają aż trzy ekscytujące weekendy z Formula 1. Najpierw na słynnym niemieckim Nürburgring odbędzie się Grand Prix Eifelu. Następnie najszybsi kierowcy świata przeniosą się w okolice nadmorskiego Portimão, gdzie zaplanowano pierwsze od 1996 roku Grand Prix Portugalii, a pod koniec miesiąca spotkają się na legendarnym torze Imola podczas Grand Prix Emilii-Romanii. Faworytem zmagań będzie wielka gwiazda F1, Lewis Hamilton, który walczy o swój siódmy tytuł mistrza świata i śrubuje historyczny wynik pod względem liczby wygranych wyścigów. Jego plany spróbuje pokrzyżować grupa pościgowa, na czele której znajdują się Max Verstappen i Valtteri Bottas. Wiele do powiedzenia powinni mieć również młodzi, ambitni zawodnicy, m.in. Charles Leclerc, Lance Stroll, Alexander Albon i Lando Norris.Plan transmisji:• FORMULA 1 ARAMCO GROSSER PREIS DER EIFEL 2020 (Grand Prix™ Eifelu), 9 - 11 października• FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2020 (Grand Prix™ Portugalii), 23 - 25 października• FORMULA 1 EMIRATES GRAN PREMIO DELL'EMILIA ROMAGNA 2020 (Grand Prix™ Emilii-Romanii), 31 października - 1 listopadaRywalizacja w prestiżowej serii DTM wchodzi w decydującą fazę, a cztery październikowe wyścigi na torze Zolder będą mieć kluczowe znaczenie w wyłonieniu mistrza tegorocznego cyklu. Niezwykle zacięta końcówka sezonu to efekt wysokiej formy prezentowanej przez trzech kierowców: Nico Müllera, Robina Frijnsa i broniącego tytułu René Rasta. Różnice punktowe między nimi są niewielkie, więc kibice mogą zacierać ręce na ekscytujące zawody i walkę o końcowy triumf do ostatnich metrów. W Zolder kolejne starty w DTM zaliczy, który w tym roku zadebiutował w tej wymagającej serii.DTM (Deutsche Tourenwagen Masters)• Zolder, 10 - 11 października (dwa wyścigi)• Zolder 2, 17 - 18 października (dwa wyścigi)