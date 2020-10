Marcin Meller redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski

Łukasz Szewczyk

• 16 listopada stanowisko redaktora naczelnego Wirtualnej Polski obejmie Marcin Meller.

• Piotr Mieśnik, który przez ostatnie miesiące pełnił te obowiązki, zostanie zastępcą redaktora naczelnego.

Marcin Meller / Fot. materiały prasowe

Redaktorowi naczelnemu będzie podlegać kilkuset dziennikarzy i wydawców m.in. z redakcji WP Wiadomości, money.pl, WP SportoweFakty i kilkunastu innych serwisów należących do Wirtualnej Polski.- mówi Marcin Meller, nowy redaktor naczelny Wirtualnej Polski.- mówi Joanna Pawlak, prezes Wirtualna Polska Media.Od marca 2020 roku, po odejściu z funkcji redaktora naczelnego Tomasza Machały, obowiązki redaktora naczelnego WP pełnił Piotr Mieśnik. 16 listopada obejmie on funkcję zastępcy redaktora naczelnego.- dodaje Joanna Pawlak.Marcin Meller z wykształcenia jest historykiem. Przez 12 lat był reporterem "Polityki", opisywał konflikty na Kaukazie, w Iranie, byłej Jugosławii i w Afryce, w której spędził w sumie dwa lata. W latach 2000-2002 był prowadzącym pierwszego w Polsce reality show "Agent". Od 2003 do 2012 redaktor naczelny polskiej edycji "Playboya". W latach 2005-2008 oraz 2013-2019 współprowadził Dzień Dobry TVN, a od 2009 roku jest gospodarzem Drugiego Śniadania Mistrzów w TVN24. Felietonista "Wprost", a od 2012 "Newsweeka". Od 2016 roku był dyrektorem w Grupie Wydawniczej Foksal. Razem z żoną Anną Dziewit-Meller napisał bestsellerowe "Gaumardżos! Opowieści z Gruzji", a sam "Między wariatami. Opowieści terenowo-przygodowe", "Sprzedawcę arbuzów" i ostatnio "Nietoperza i suszone cytryny".