Imprezowe soboty w Disco Polo Music. Nowości w ramówce

• Od października Disco Polo Music rozkręca soboty i wprowadza nowe programy

• Stacja wprowadzi swoich widzów w trze różne klimaty muzyczne: rano biesiadnie, w południe, a popołudniu z humorem

(sobota, godz. 11:00) to nowość w ramówce Disco Polo Music. Będzie to lista przebojów prowadzona przez Kasię Morawską, która zabierze widzów w muzyczną podróż po Polsce. Prowadząca odwiedzi najciekawsze zakątki kraju, gdzie ze swoimi gośćmi będzie odkrywała rodzime tradycje i zwyczaje, ale przede wszystkim sprawdzi, co gra w duszach Polaków z różnych stron. "Łączy nas muzyka" to wyjątkową okazję poznać oblicze gór, Mazury, czy Śląska z innej perspektywy. Całość dopełniają przeboje, które wprowadzają niesamowitą atmosferę i oddają klimat danego regionu.Kolejna propozycja to(sobota, godz. 13:00). Jest to koncertowe show, w którym nie zabraknie najlepszej muzyki i najpopularniejszych gwiazd. Dowiemy się jak wyglądały ich pierwsze kroki w branży, gdzie szukają natchnienia do tworzenia nowych wyjątkowych utworów oraz jakie niespodzianki muzyczne przygotowali dla swoich fanów w najbliższej przyszłości. O tym wszystkim artyści opowiedzą podczas rozmów z prowadzącą Pauliną Sykut-Jeżyną. Gośćmi 3 sezonu będą między innymi: Sławomir, Daj to Głośniej, Andre, Miły Pan, Mateusz Mijal, Stachursky, Camasutra, Nowator, Paweł Gołecki, Zbóje i wielu innych.Nowością w ramówce jest(sobota, godz. 16:30). Nowy program rozrywkowy, prowadzony przez paczkę przyjaciół: Krzysztofa Aratyka, Jana Kiepasa (Johny), Katarzynę Szklarczyk i Marcina Koneckiego (Pączka). Program podzielony jest na bardzo dynamiczne części, w których będzie można zobaczyć jak wygląda dzień z życia artysty disco polo, jak gwiazdy odnajdują się w ogniu nietypowych pytań oraz będzie można podpatrzeć pomysły na to, w jaki sposób uatrakcyjnić swoją imprezę. Dodatkowo każda z gwiazda będzie musiała wykazać się w 3 różnych, nietypowych konkurencjach. Gośćmi programu będą między innymi: Piękni i Młodzi, Bobi czy Maczo.Ponadto codziennie, na antenie Disco Polo Music siedem tematycznych bloków muzycznych, a w nich kawałki wprawiające w nastrój na dobry początek dnia, przeboje weselne, hity, które podbiły listy przebojów, czy nowości, które za chwilę będą na ustach wszystkich. Oprócz tego w Disco Polo Music programy, które cieszą się popularnością wśród widzów: odkrywający kulisy branży magazyn muzyczny "Disco Polo Life" (codziennie o 17:00), "Top 10-lista przebojów" (codziennie 18:00) oraz "Ranking- sukcesy i porażki" (niedziela 10:00), teleturniej "Gwiazda vs. Gwiazda" (niedziela 10:30).