"Kicia Rożek" powraca. Trzeci sezon na Cartoon Network

Łukasz Szewczyk

• Pozytywna energia Kici Rożek znów będzie zachwycać małych widzów Cartoon Network.

• W kolejnym sezonie serialu urocza władczyni i jej przyjaciele przeżyją masę niesamowitych przygód, w tym konkurs jedzenia hot-dogów czy organizację urodzin Mistrza Smutasa.

© 2018 The Cartoon Network, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved (3)

Kicia Rożek zawsze emanuje doskonałym nastrojem! Wraz z bratem księciem Piesio Rożkiem, Doktor Lisiczką, Orłodylem i Richardem wykaraskają się nawet z największych tarapatów. Władczyni nie poddaje się przeciwnościom losu i zawsze stawia im czoła z dobrym humorem! Pół-kotka, pół-jednorożec stara się, by wszyscy mieszkańcy jej niezwykłej krainy byli szczęśliwi. Nie boi się wyzwań, do których należą także spotkania z reprezentantami przygnębiającego Miasta Smutku.Nowe odcinki trzeciego sezonu przyniosą nieznane wcześniej widzom perypetie Kici Rożek i jej zgranej paczki! Tym razem urocza księżniczka stanie przed wyzwaniem przekonania brata, że zawsze może liczyć na jej wsparcie. Nawet wtedy, gdy wbrew radom wszystkich przyjaciół postanawia on wziąć udział w konkursie jedzenia hot-dogów i zamienia się w bułkę z parówką... Natomiast Orłodyl będzie musiał poradzić sobie ze złamaną ręką - na szczęście może liczyć na pomoc gangu! Innym razem Doktor Lisiczka postara się nauczyć Kicię, że warto słuchać wskazówek i poleceń. Dodatkowo postanowi dostarczyć pączki wszystkim swoim kumplom i pokonać stające na jej drodze przeciwności. Kolorowy gang zorganizuje również serię zabawnych urodzinowych niespodzianek dla Mistrza Smutasa. Czy ich wysiłki przyniosą rezultaty, których się spodziewali, a Kicia Rożek i jej towarzysze podołają wszystkim tym niecodziennym wyzwaniom?Premiera trzeciego sezonu "Kici Rożek" w poniedziałek 12 października o 17:30. Emisja od poniedziałku do piątku o 17:30.