Elverum Handball kontra Łomża Vive Kielce w Lidze Mistrzów na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (1 października 2020 roku) piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce rozegrają w czwartek trzecie spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Rywalem polskiego zespołu będzie norweskie Elverum Handball.

Kielczanie w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów przegrali z SG Flensburg-Handewitt, a w drugiej serii spotkań pokonali MOL-Pick Szeged. W trzecim meczu najbardziej prestiżowych rozgrywek pucharowych w piłce ręcznej, zawodnicy Tałanta Dujszebajewa zmierzą się z Elverum Handball. Norweski zespół, w której barwach występuje jeden z najbardziej efektownych piłkarzy ręcznych ostatnich lat Francuz Luc Abalo, przed startem rozgrywek byli stawiani w roli outsiderów. Już w swoim pierwszym meczu sprawili jednak ogromną niespodziankę i pokonali na wyjeździe FC Porto, w którym eksperci widzą jednego z faworytów Ligi Mistrzów.Mecz Łomży Vive Kielce z Elveru, którego transmisja rozpocznie się (1 października 2020 roku) o godz. 20:40 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze skomentują Krzysztof Bandych i Iwona Niedźwiedź.Eurosport pozyskał wyłączne prawa do transmitowania w Polsce rozgrywek kobiet i mężczyzn w europejskich pucharach w piłce ręcznej: Lidze Mistrzów, Lidze Europejskiej i Pucharze EHF. Stacja nabyła również wyłączne prawa do mistrzostw Europy kobiet w latach 2020, 2022, 2024 i 2026 oraz mistrzostw Europy mężczyzn w latach 2022, 2024 i 2026. Znakomitą ofertę Eurosportu dla miłośników piłki ręcznej uzupełniają prawa do mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej w 2021, 2023 i 2025 roku.