"Wolna sobota z Jedynką". Prowadzi Daniel Wydrych

Łukasz Szewczyk

• W weekend na antenie Programu 1 Polskiego Radia zadebiutuje nowa audycja "Wolna sobota z Jedynką".

• Jej gospodarzem będzie Daniel Wydrych, znany słuchaczom m.in. z takich audycji, jak "Sygnały Dnia" czy "Lato z radiem".

"Wolna sobota z Jedynką" to audycja, w której słuchacze odpoczną od polityki, za to znajdą omówienia najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych, reportaże, przeglądy newsów z mediów społecznościowych z całego tygodnia.- zapowiada Daniel Wydrych -- dodaje gospodarz "Wolnej soboty z Jedynką". Poranki w Programie 1 pełne będą ciekawych rozmów, komentarzy słuchaczy, ich relacji z najciekawszych wydarzeń, w których brali udział i doskonałej na początek weekendu muzyki. A w trzeciej godzinie audycji, debiutujący w tej roli Aleksander Wierzejski, dziennikarz związany z portalem Poland Daily, zaprezentuje cotygodniowy, autorski przegląd prasy zagranicznej.Audycji "Wolna sobota z Jedynką" można słuchać w każdą sobotę od 3 października od godz. 6.00 do 9.00 w Programie 1 Polskiego Radia. Jedynka zaprasza do śledzenia profilu stacji na Facebooku i udziału w audycji za pośrednictwem mediów społecznościowych.