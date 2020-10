Kinga Zawodnik w nowym programie TVN Style. "Pierwszy raz Kingi"

Łukasz Szewczyk

• Znana widzom TVN Style Kinga Zawodnik poprowadzi nowy program "Pierwszy raz Kingi"

Kinga Zawodnik przed kamerą jest sobą w stu procentach. Fani uwielbiają ją za dystans do siebie i oryginalność. A ona się dopiero rozkręca! W premierowej serii widzowie zobaczą jak realizuje swoje marzenia robiąc rzeczy, których nigdy wcześniej nie próbowała. Każde z wyzwań będzie dla niej niespodzianką. Kinga udowodni wszystkim kobietom, że warto je podejmować i cieszyć się życiem. Nieważne jest to, skąd jesteśmy lub jaki rozmiar nosimy. Przekonamy się, że trzeba odważnie patrzeć przed siebie, bo szczęście jest tuż za rogiem.W pierwszym odcinku Kinga przeżyje prawdziwą przygodę. Przyjedzie do Gorlic w Beskidzie Niskim, zupełnie nie spodziewając się tego, co ją czeka. A będzie się działo. Kinga opanuje wielką offroadową bestię, będzie jeździć po wielkich dziurach i wybojach, parzyć się w ukraińskiej bani oraz wydoi stado owiec. Wszystko w górskiej scenerii.Dodatkowo Kinga będzie bohaterką programu "Związki z modą". W niedzielę (4 października o godz. 12.30) niezawodna stylistka gwiazd Kasia Baran pomoże jej w dobraniu odpowiedniego ubioru na wyjątkową okazję. Towarzyszyć jej będzie psycholog Ewa Narkiewicz-Nejno, z którą się zaprzyjaźniła na planie programu "Dieta czy cud". Wspólnie poszukają idealnej stylizacji na wesele. Czy Kinga znajdzie strój marzeń?