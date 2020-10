Rusza jesienna ramówka Onetu. Kuźniar, Lewandowska, Moro i Sekielski z nowymi podcastami

Łukasz Szewczyk

• Onet jesienią 2020 roku stawia na autentyczne i angażujące propozycje programowe

• Nowa oferta programowa audio i wideo Onetu to łącznie kilkanaście nowości programowych, w tym m. in. podcasty Jarosława Kuźniara, Anny Lewandowskiej i Odety Moro oraz Tomasza Sekielskiego

• Nowa odsłona specjalna "Onet Rano"

W jesiennej ofercie programowej Onetu znalazły się propozycje programowe z obszaru audio i wideo, realizowane przez Onet we współpracy markami należącymi do Ringier Axel Springer Polska: m.in. z magazynem Forbes, z dziennikiem Fakt i z tygodnikiem Newsweek. Jesienią postawiono na pewne i sprawdzone formaty. Mocną pozycję w nowej ramówce mają programy poranne, lifestylowe i publicystyczne. Coraz więcej programów zyskuje zaangażowanie i wsparcie partnerów biznesowych.- mówi Sabina Lipska, dyrektor video w Ringier Axel Springer Polska.Ważną pozycję w jesiennej ofercie programowej zajmują produkcje podcastowe premium.jest audycją, w której prowadząca Aleksandra Karasińska rozmawia z gośćmi o pracy, o karierze, o pieniądzach, o celach i o tym, co nam w osiąganiu celów pomaga. Do rozmowy będą zapraszane kobiety, które są liderkami w biznesie, w nauce czy w sztuce, będące dla wielu wzorem, wytyczające nowe drogi, przełamujące stereotypy. Premiera w październiku.Jesienią w ofercie pojawi się także podcast Jarosława Kuźniara:. Bohaterem każdego odcinka jest mężczyzna, który osiągnął sukces, ale miał po drodze do pokonania kilka zakrętów: porażek, upadków, choroby czy nałogi. Rozmowa skoncentruje się na problemach i na sposobach wychodzenia z nich nie tylko w wymiarze praktycznym, ale i szerszym, w kontekście filozofii życiowej. Jarosław Kuźniar porozmawia o celach jakie sobie stawiają mężczyźni, wyborach jakich dokonują, w czym upatrują sensu, jak definiują szczęście i sukces. Premiera w październiku.We współpracy z Newsweekiem powstaje także nowy sezon podcastu, w którym prowadzący: Dariusz Ćwiklak i Maciej Gajek rozmawiają o co szokuje, dziwi i bulwersuje: technologia, internet, nowe trendy, oraz ciekawi ludzie i zjawiska. Nowe odcinki będą dostępne w październiku., które będą próbą zdefiniowania jaka jest nowoczesna kobieta. Podcast Lewandowskiej i Moro, zrealizowany pod marką Forbes, będzie zawierał także porcję eksperckiej wiedzy o dobrym odżywianiu, sporcie i znajdowaniu balansu między pracą a życiem prywatnym. Premiera w październiku.Relacje, prezentacja, komunikacja, czyli jak odnieść sukces w sferze zawodowej i prywatnej - o tym w nowym podcaścieopowie Aneta Wrona, profesjonalna trenerka i konsultantka z wieloletnim doświadczeniem w mediach i biznesie. Pierwszy odcinek już w październiku.- w nowym podcaście dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, udowodni, że w cyfrowym świecie siłą jest świadomość i wiedza. W audycji opowie o rozwiązaniach technologicznych które zaskakują oraz innowacjach, które rewolucjonizują nasze życie, choć często o tym nie wiemy. Premiera pierwszego odcinka odbędzie się w październiku.Jeszcze tej jesieni w ofercie audio pojawi się takżeorazto codzienny program, z którym niezmiennie od 4 lat dzień rozpoczynają tysiące internautów. Program jest emitowany na żywo od poniedziałku do piątku od godz. 7.55. Już w październikowych odcinkach Onet Rano w roli prowadzącego będzie można oglądać Janusza Schwertnera, który dołączy do grona stałych gospodarzy programu: Bartosza Węglarczyka, Beaty Tadli, Iwony Kutyny, Tomasza Sekielskiego oraz Odety Moro. Nowością będą odcinki weekendowe z gośćmi specjalnymi, którzy przejmą stery programu i stworzą swoją koncepcję Onet Rano. Premiera pierwszego odcinka już w październiku.Nowością jesieni jest również emitowany od września w każdą środę program Małgorzaty Ohme pt., który jest rozbudowaną kontynuacją popularnego programu #zostajewdomu z Onet. W przytulnej domowej przestrzeni, redaktor naczelna Onet Kobieta porozmawia ze swoimi gośćmi m.in. o psychologii, życiu, gotowaniu, zabawie, wolnym czasie, rodzinie, trendach oraz sprawach bieżących, czyli o wszystkim tym, co jest bliskie ludziom i ich codziennemu życiu.Od września można oglądać także nowe ocinki drugiej edycji podróżniczego projektu, w którym prowadząca Odeta Moro zabiera widzów w podróż po najpiękniejszych zakątkach Polski. Na projekt "Pasja w podróży" składają się wideoreportaże, podcasty i galerie zdjęć, a także artykuły i materiały making-of. Premiera najnowszego odcinka o Kaszubach odbędzie się 4 października.W jesiennej ofercie programowej Onetu znalazła się także nowa odsłona programuz Piotrem Kędzierskim, Tomaszem Karolakiem i Zbignewem Zamachowskim. "Rodzaj męski" to wyjątkowy cykl spotkań trójki znajomych, którzy w swobodnej atmosferze męskiego spotkania w barze, szukają odpowiedzi na odwieczne pytania, które zadają sobie mężczyźni: relacji damsko - męskich, potrzebach, fantazjach czy troskach. Na prawdziwe tematy - lekko, z humorem i dystansem. "Rodzaj męski" można oglądać w Onecie w każdą środę od 30 września o godz. 20.W październiku do oferty wideo Onetu powróci program, cykl, w którym Katarzyna Janowska rozmawia z kobietami kultury - twórczymi, niezależnymi, wrażliwymi. Każda z bohaterek programu ma za sobą inną historię, spełnia się zawodowo i prywatnie, ma świadomość swoich mocnych stron. Prowadząca dowiaduje się, skąd jej rozmówczynie czerpią siłę do realizacji codziennych wyzwań i jaką cenę płacą za sukces. W szóstym sezonie programu będą to także podróżniczki, psycholożki, działaczki społeczne i dziennikarki m.in Jolanta Kwaśniewska, Martyna Wojciechowska, Ewa Woydyllo-Osiatyńska.W każdy poniedziałek pasmo magazynowe Onetu otwiera Mateusz Borek oraz Tomasz Smokowski- programem sportowym, w którym najlepsi dziennikarze sportowi oceniają mecze, grę poszczególnych zespołów i decyzje trenerów. Premierowe odcinki "Misji futbol" można oglądać w poniedziałki o godz. 10.30.Od poniedziałku do piątku o godz. 13. pojawia się pasmo publicystyczne -, w którym dziennikarze pytają polityków, komentatorów i ekspertów o aktualne sprawy polityczne i społeczne. Programy w paśmie "Opinie" prowadzą znani i cenieni przez widzów publicyści: Eliza Michalik, Renata Kim, Andrzej Stankiewicz, Bartosz Węglarczyk i Andrzej Gajcy. Ofertę publicystyczną Onetu dopełnia flagowy program redaktora naczelnego Newsweeka:. Program można oglądać w każdy poniedziałek o godz. 18:00.Od początku września w każdy piątek o godz. 10.30 nadawany jest program Katarzyny Janowskiej pt.. Redaktor naczelna Onet Kultura i jej goście gwarantują najwyższej jakości przegląd wydarzeń kulturalnych oraz rekomendują co wybrać z szerokiej oferty premier filmów, spektakli, koncertów, książek czy festiwali. "Rezerwacja" to jedyny w polskich mediach elektronicznych program o kulturze, który pojawiał się regularnie w czasie pandemii. Rozmowy z gośćmi Katarzyna Janowska prowadziła poprzez łączenia na żywo.