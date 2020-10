Rusza jesienna ramówka TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• TVN Fabuła świętuje swoje 5 urodziny

• W październiku startuje jesienna ramówka, a w niej autorskie programy o tematyce filmowej, gorące nowinki z planów zdjęciowych oraz największe hity kinowe

Jesienią na antenie TVN Fabuła po krótkiej nieobecności powraca Kinga Burzyńska z programem(we wtorki o godz. 21.45, od 13 października), w którym ujawni studenckie początki tych, którzy dziś należą do czołówki aktorskiej kadry. Dowie się, z kim studiowali, czy rzeczywistość pokryła się z ich idealistycznymi wyobrażeniami o zawodzie artysty oraz które młodzieńcze przyjaźnie przetrwały próbę czasu i zachowały się do dziś. Prowadząca zajrzy również na akademickie korytarze, które były świadkiem wzlotów i upadków ówczesnych adeptów sztuki aktorskiej, a także do kultowych miejsc, które odwiedzali jej goście. Nie zabraknie wzruszeń, zabawnych anegdot i przede wszystkim, prawdziwych, niewyreżyserowanych, historii i emocji.TVN Fabuła nie zapomina także o fanach produkcji telewizyjnych.(w środy o godz. 21.45, od 14 października) to pierwszy w Polsce program poświęcony w całości serialom. Kaja Klimek z zaproszonymi gośćmi - filmowcami i ludźmi mediów - porozmawia o fenomenie seriali i roli, jaką pełnią we współczesnym świecie. Widz pozna nowinki serialowe, przypomni sobie kultowe produkcje oraz dowie się, czego nie można przegapić.Na widzów TVN Fabuła czeka również kolejny sezon(w czwartki po 22.00, od 15 października). Ania Wendzikowska, dla której Hollywood nie ma żadnych tajemnic, przygotowała solidną porcję najgorętszych newsów prosto z fabryki snów. Widzowie zobaczą rozmowy z popularnymi aktorami oraz reżyserami. W programie pojawią się kulisy topowych produkcji oraz wywiady z najpopularniejszymi aktorami i reżyserami. Pokażemy jak pracują amerykańskie studia filmowe i jakie są plany twórców na kolejne produkcje.Andrzej Sołtysik w swoim autorskim programie(w piątki po godz. 22.00, od 16 października) po raz kolejny zgłębi wstydliwe i kontrowersyjne oblicza X muzy. Zaproszeni do programu goście - osoby z szeroko pojętego show-biznesu - będę rozmawiać o tematach tabu i sposobach, w jaki kino próbuje je oswoić we współczesnej popkulturze. To ambitna propozycja dla wszystkich pasjonatów kina.Od września widzowie TVN Fabuła mogą oglądać duet jakiego w polskiej telewizji jeszcze nie było.to pierwszy wspólny projekt braci, w którym Rafał i Grzegorz Zawierucha opowiadają o tym, na czym znają się najlepiej. W swoim filmowym programie ze szczyptą kulinarnej przyprawy rozmawiają o kinie, które oglądają wspólnie z widzami TVN Fabuła oraz przygotowują potrawy inspirowane filmem.