Nowości w jesiennej ramówce Polsat Play

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat Play na jesień 2020 roku przygotowała dla swoich widzów trzy nowości oraz kilkanaście kontynuacji programów cieszących się sympatią widzów.

"Nie mówi do mnie śmieciarzu" / Fot. Polsat Play

Pierwsza nowość to(emisja w środy o godz. 22.00). Seria opisuje kulisy pracy handlarza doskonałego, Grzegorza "Walusia" Walczaka, który razem ze wspólnikiem Michałem sprząta niemieckie mieszkania. A niemieckie mieszkania są pełne skarbów, o których zapomnieli już sami właściciele. Bohaterami są ludzie, którzy kupują tanio, a sprzedają drogo. Ryzykują dużo, bo za każdym razem kupują w ciemno. Ale prawie zawsze im się udaje, a ich intuicja prowadzi do bogactwa...Z kolei(emisja w środy o godz. 22.30) to największy w Polsce lombard w którym można sprzedać lub zastawić wszystko. Tym biznesem zarządza rodzina Walczaków z Siemianowic Śląskich: Ewa- matka Walusia, Patryk- syn Walusia, Stella- żona Walusia oraz Waluś czyli Grzegorz Walczak. Waluś w tej branży działa już od 15 lat i wie o niej wszystko. Czy klienci lombardu zaskoczą go swoimi ofertami?W programie(emisja w poniedziałki o godz. 22.30) widzowie odkryją uroki podróżowania pociągami oraz historie ludzi, dzięki którym jest to możliwe. Pociągi to fascynująca podróż w świat maszynistów, konduktorów i dróżników. Dzięki nim dowiemy się, jak wygląda praca na kolei od kuchni.Jesień na antenie Polsat Play to także kontynuacja ulubionych pozycji widzów:(poniedziałek, godz. 22:00),(wtorek, godz. 22.00),(wtorek, godz. 22.30),(środa, godz. 21.30),(środa, godz. 22.30, po dwa odcinki),(czwartek, godz. 22.00, po dwa odcinki),(piątek, godz. 22.00),(piątek, godz. 22.30),(sobota, godz. 22.00),(niedziela, godz. 9.00), "Chłopaki do wzięcia" (niedziela, godz. 21.00, po dwa odcinki),(niedziela, godz. 22.00),(niedziela, godz. 22.30).