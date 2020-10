Nowy cykl wywiadów Tomasza Ćwiąkały w Canal+ Sport. "The Legends"

Łukasz Szewczyk

• Na antenie Canal+ debiutuje nowy cykl wywiadów Tomasza Ćwiąkały "The Legends".

• Pierwszym gościem będzie Claudio Taffarel, legendarny bramkarz reprezentacji Brazylii

"The Legends" to cykl wywiadów ze znaczącymi postaciami świata futbolu. Wielkie nazwiska, które powinien kojarzyć każdy kibic. Mistrzowie świata, mistrzowie Europy, gwiazdy klubowej piłki. Opowiedzą nie tylko o swoich największych sukcesach, ale także o tym, co robią po zakończeniu kariery i jakie mają plany na przyszłość.- mówi Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz Canal+.Pierwszym gościem Tomasza Ćwiąkały będzie Claudio Taffarel, który w reprezentacji Brazylii rozegrał 101 meczów - najwięcej w historii biorąc pod uwagę pozycję bramkarza. W 1994 roku po zwycięstwie w finale z Włochami został mistrzem świata, cztery lata później na mundialu we Francji zdobył z Canarinhos wicemistrzostwo globu. Wcześniej w 1988 roku wywalczył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich. W piłce klubowej reprezentował m.in. barwy włoskiej Parmy i tureckiego Galatasaray. W Serie A rozegrał 110 spotkań.