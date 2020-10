Łukasz Szewczyk

Canal+ telewizja przez internet bez opłat dla abonentów Platformy Canal+

• Klienci oferty satelitarnej Canal+ od teraz mogą korzystać z platformy Canal+ telewizja przez internet bez dodatkowych opłat.

• Do tej pory klienci operatora w ramach posiadanego abonamentu telewizyjnego otrzymywali dostęp do telewizji online w usłudze nc+ GO.