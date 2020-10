"Wiadomości" TVP1 liderem grupie ogólnej, "Fakty" TVN prowadzą w grupie komercyjnej

Łukasz Szewczyk

• "Wiadomości" TVP1 awansują na pozycję lidera wśród programów informacyjnych we wrześniu 2020 roku

• W grupie komercyjnej (16-49 lat) pozycję lidera utrzymują "Fakty" TVN

Wrzesień 2020 Grupa 4+ Grupa 16-49 Grupa 16-59 Lp. Program AMR SHR% AMR SHR% AMR SHR% 1. "Fakty" (TVN24) 2 348 725 20,43% 778 675 20,43% 1 129 383 20,21% 2. "Wiadomości" (TVP1) 2 039 824 16,18% 430 864 10,33% 753 154 12,21% 3. "Teleexpress' (TVP1) 1 600 961 19,15% 294 777 11,10% 530 162 13,35% 4. "Wydarzenia" (Polsat) 1 496 652 13,33% 582 769 15,71% 847 941 15,58% 5. "Panorama" (TVP2) 924 260 10,05% 175 128 5,80% 306 844 6,89% 6. "Teleexpress" (TVP Info) 630 190 7,54% 108 787 4,10% 185 333 4,67% 7. "Wiadomości" (TVP Info) 619 887 4,93% 103 662 2,49% 195 623 3,18% 8. "Panorama" (TVP Info) 419 532 4,55% 65 914 2,18% 130 901 2,93% 9. "Wydarzenia" (Polsat News) 273 648 2,43% 72 921 1,96% 114 043 2,09% 10. "Fakty" (TVN24 BiS) 259 202 2,25% 55 993 1,47% 86 176 1,54% NAM: Oglądalność programów informacyjnych - wrzesień 2020

We wrześniu 2020 pozycję lidera wśród programów informacyjnych zajmująz łączną średnią widownią(spadek o 76,5 tys. widzów). Na antenieprogram oglądało średnio 2,039 mln widzów (spadek o 135,4 tys. widzów), a w TVP Info - 619,8 tys. widzów (wzrost o 58,9 tys. widzów).Drugie miejsce zajmująz łączną średnią widownią na poziomie, co oznacza spadek o 295,4 tys. widzów w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Średnia oglądalność wwyniosła 2,348 mln widzów, spadek o 135,4 tys. widzów), z kolei w TVN24 BiS - 259,2 tys. widzów (spadek o 5,6 tys. widzów).Trzecią pozycję zajmujez łączną średnią widownią(wzrost o 32,7 tys. widzów). Na kanaleprogram oglądało średnio 1,600 mln widzów (spadek o 81,6 tys. widzów), w TVP Info - 630,1 tys. widzów (wzrost o 114,5 tys. widzów).Czwarta pozycja należy do programu, który zanotował łączną średnią widownię na poziomie(spadek o 198,2 tys. widzów). W telewizjiprogram ogląda średnio 1,496 mln widzów (spadek o 331 tys. widzów), a w Polsat News - 273,6 tys. widzów (wzrost o 132,8 tys. widzów).Ostatnie piąte miejsce zajmuje, z łączną średnią widownią(wzrost o 12,1 tys. widzów). Na antenieprogram ogląda średnio 924,2 tys. widzów (spadek o 37,4tys. widzów), w TVP Info - 419,5 tys. widzów (wzrost o 49,5 tys. widzów).