Starcia Juventusu z Napoli i Bayernu z Herthą hitami weekendu Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

•W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże szlagier Serie A TIM, w którym Juventus FC Wojciecha Szczęsnego zmierzy się z SSC Napoli Piotra Zielińskiego.

• Ciekawie zapowiada się również hit Bundesligi Bayern Monachium - Hertha BSC z udziałem Roberta Lewandowskiego oraz Krzysztofa Piątka.

Hitem trzeciej kolejki Serie A TIM będzie mecz broniącego mistrzostwa Włoch Juventusu FC z prowadzącym w tabeli SSC Napoli. Ostatnie starcia tych drużyn były niezwykle zacięte i zapewniały wielkie emocje przez pełne 90 minut. Podobnie powinno być tym razem, bo Napoli rozpoczęło sezon od dwóch wygranych spotkań, w których zachowało czyste konto i zdobyło łącznie aż osiem bramek. Uznanie kibiców i ekspertów wzbudza szczególnie styl prezentowany przez neapolitańczyków. Spora w tym zasługa lidera drugiej linii,, który ma już na koncie gola i asystę. Formą imponują też jego partnerzy z ofensywy, Dries Mertens i Hirving Lozano. To oznacza, że strzegącego bramki Juveczeka sporo pracy. Z kolei w ataku gospodarzy czołową postacią będzie skuteczny Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w ostatnich dziesięciu występach zaliczył w sumie aż 11 trafień, a jego pojedynki ze stoperem gości, Kalidou Koulibalym, zapowiadają się ekscytująco.W innej ciekawej konfrontacji silne S.S. Lazio podejmie wicemistrza kraju, Inter Mediolan. Jedną z atrakcji tego spotkania będzie snajperski pojedynek Ciro Immobile (Lazio) z Romelu Lukaku (Inter). W ubiegłym sezonie obaj zdobyli łącznie 73 bramki, a w obecnych rozgrywkach są poważnymi kandydatami do korony króla strzelców ligi włoskiej.W trzeciej kolejce Bundesligi oczy kibiców będą zwrócone na Allianz Arena, gdzie Bayern Monachium zmierzy się z Herthą BSC. Bawarczycy przystąpią do tej rywalizacji podbudowani środowym zwycięstwem 3:2 w meczu o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund. Gospodarze, choć są faworytem, muszą mieć się na baczności, bo w ostatnim spotkaniu z Herthą przed własną publicznością zaledwie zremisowali 2:2. Wiele będzie zależało od ich lidera,, który w czwartek, jako pierwszy Polak, został wybrany Piłkarzem Roku UEFA. "Lewy" w swojej bogatej karierze strzelił berlińczykom dotychczas aż osiem goli i w weekend postara się poprawić ten dorobek. Na podobne osiągnięcia snajperskie liczy walczący o miejsce w pierwszym składzie Herthy. Występ przeciwko Bayernowi w Monachium, gdzie będzie obserwowany przez fachowców i kibiców z całego świata, to dla niego idealna okazja na udowodnienie swojej wartości.W drugim z hitów weekendu niepokonany w tym sezonie RB Lipsk podejmie FC Schalke 04. Po stronie gospodarzy kluczowe role mogą odegrać Emil Forsberg i Yussuf Poulsen, którzy mieli udział w postaci gola lub asysty przy ostatnich sześciu trafieniach swojego zespołu. Z kolei ekipa z Gelsenkirchen, którą poprowadzi nowy trener Manuel Baum, liczy na przełamanie po nieudanym starcie kampanii. Ma na to spore szanse, bo na Red Bull Arena w Lipsku nie przegrała od prawie trzech lat.Real Madryt rozpoczął nowy sezon LaLiga Santander od dwóch zwycięstw i remisu, co daje mu świetną pozycję wyjściową do walki o obronę mistrzostwa Hiszpanii. W czwartej kolejce Królewscy muszą jednak bardzo uważać, bo ich rywalem będzie UD Levante, z którym wygrali zaledwie dwa z ostatnich sześciu spotkań. Ich poprzednia wyprawa na Estadio Ciudad de Valencia zakończyła się porażką 0:1. Tym razem sukces ma im zapewnić połączenie doświadczenia takich piłkarzy jak Toni Kroos czy Karim Benzema z nieszablonowością Viníciusa Júniora, Martina Ødegaarda i innych młodych zawodników.Emocjonująco zapowiada się także konfrontacja na Wanda Metropolitano, gdzie Atlético Madryt zmierzy się z Villarrealem CF. W ekipie ze stolicy, która dotychczas słynęła z doskonałej defensywy, wystąpi nowe ofensywne trio Luis Suárez - João Félix - Diego Costa. Każdy z nich w bieżącym sezonie trafiał już do siatki przynajmniej raz i będzie niezwykle groźny dla obrony Villarreal. Z kolei atak gości utworzą Paco Alcácer i Gerard Moreno. Ten pierwszy w aktualnych rozgrywkach ma już na koncie trzy gole, a drugi wpisał się na listę strzelców dwukrotnie. Czy okażą się skuteczniejsi od gwiazd gospodarzy?. Norwich City i Derby County to drużyny zaliczane do faworytów obecnego sezonu Sky Bet Championship, ale po kilku nieudanych meczach muszą gonić ścisłą czołówkę. Ich spotkanie na Carrow Road wzbudza szczególne zainteresowanie wśród polskich kibiców, bo w barwach gospodarzy wystąpi, a w szeregach gości. Obaj dołączyli do swoich zespołów latem i szybko stali się ich ważnymi zawodnikami. Płacheta strzelił już nawet swojego pierwszego gola, a Jóźwiak zanotował premierową asystę. W ekipie z Norwich będzie można zobaczyć także utalentowanego Maksa Aaronsa, którym interesują się największe europejskie kluby. Z kolei po stronie Derby zagra doświadczony i znajdujący się cały czas w dobrej formie Wayne Rooney, dla którego będzie to 598. oficjalny mecz na angielskich boiskach.Plan transmisji:Piątek (2 października):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Mitrut• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mateusz Majak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Dominik Guziak, Mikołaj KrukSobota (3 października):• 12:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 12:55 2. Bundesliga: Hannover 96 - Eintracht Brunszwik (Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 13:25 Sky Bet Championship: N(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski, studio: Mateusz Majak, Dominik Mucha• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (4 października):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda, studio: Mateusz Majak, Piotr Urban• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Dominik Mucha• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (5 października):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:25 2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 (Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut