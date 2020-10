"Mroczne wody", "Serce do walki", "Amerykanin w marynacie" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Serce do walki", "Kod Dedala", "Amerykanin w marynacie"

"Mroczne wody" / Fot. materiały prasowe

Premierowy weekend filmowy w Canal+ rozpocznie film "Serce do walki" (2 października). Karen, wdowa i samotna matka, podczas napadu na aptekę ratuje życie młodego mężczyzny. Jeremy jest jej naprawdę bardzo wdzięczny. Dozgonnie. Obsesyjnie. Pragnąc się zrewanżować, posuwa się do coraz radykalniejszych czynów. Thriller stanowiący ilustrację cynicznego powiedzonka "żaden dobry uczynek nie pozostanie bez kary". Sobotnią premierą będzie "Kod Dedala" (3 października). Nadchodzi premiera książki "Człowiek, który nie chciał umierać", stanowiącej zwieńczenie głośnej trylogii "Dedalus". Cały świat czeka w napięciu, a tymczasem, zamknięta w bunkrze przez wydawcę, grupa tłumaczy pracuje nad przekładami. Ktoś jednak wrzuca fragment książki do sieci. Kto? I jak śmiał? Kryminał z międzynarodową obsadą, w której znaleźli się m.in. Olga Kurylenko i Eduardo Noriega. W niedzielę premiera filmu "Mroczne wody" (4 października). Weekend filmowych premier w HBO rozpocznie film "Replikanci" (2 października). Will Foster (Keanu Reeves) jest cenionym neurobiologiem pracującym w ośrodku badawczym w Puerto Rico, który prowadzi eksperymenty związane z transferem ludzkiej świadomości do ciała robota. Gdy jego żona (Alice Eve) i trójka dzieci giną w wypadku samochodowym, zdesperowany naukowiec postanawia wykorzystać całą swoją wiedzę, by przywrócić ich do życia. Will walczy z czasem i prawami nauki, aby wskrzesić swoją ukochaną rodzinę. Musi też stawić czoła jednostkom rządowym chcącym przejąć wyniki jego pracy. Znany z kultowego Matrixa Keanu Reeves powraca w filmie science fiction z elementami thrillera. Aktor wciela się w postać naukowca, który pragnie wskrzesić swoich najbliższych. Mężczyzna walczy z czasem, naturą i różnymi siłami, pragnącymi wejść w posiadanie wyników jego pracy. W sobotę "Jakub, Mimmi i gadające psy" (3 października). Jakub mieszka w mieście i marzy o zostaniu architektem, jak jego zapracowany ojciec. Dużo czasu spędza na rysowaniu budynków i marzeniach. Pewnego dnia jego tata musi wyjechać w interesach na dłużej niż zwykle. W związku z tym chłopak zmuszony jest spędzić cały tydzień ze swoją apodyktyczną kuzynką Mimmi i jej ojcem, byłym piratem, Orłem na historycznym przedmieściu Rygi. Zaraz po przybyciu Jakuba na miejsce okazuje się, że za sprawą chciwego biznesmena miejscowy park ma zostać zburzony, a na jego miejscu mają pojawić się drapacze chmur. Jakub i Mimmi postanawiają zatrzymać rozwój zdarzeń z pomocą miejscowych psów, które potrafią mówić. Niedzielną Megapremierą będzie film "Mroczne wody" (4 października). Adwokat korporacyjny Rob Bilott (Mark Ruffalo) został właśnie partnerem w prestiżowej kancelarii prawnej w Cincinnati, w dużej mierze dzięki swojej pracy w obronie ogromnych spółek. Pewnego dnia kontaktuje się z nim dwóch rolników z Zachodniej Wirginii, którzy uważają, że lokalna fabryka DuPont wysypuje toksyczne odpady na wysypisko śmieci, co niszczy pola i zabija ich bydło. Adwokat decyduje się im pomóc. W trwającej blisko piętnaście lat epickiej sądowej walce przeciwko gigantowi, Billot stawia na szali swoją karierę, reputację, rodzinę oraz zdrowie.Film biograficzny przedstawiający sylwetkę niezłomnego prawnika, który wypowiedział wojnę jednej z największych korporacji na świecie, która zatruwała środowisko. W jego postać wciela się wyróżniony Emmy oraz trzykrotnie nominowany do Oscara Mark Ruffalo, a obok niego w obsadzie pojawiły inne gwiazdy Hollywood z wyróżnionymi Nagrodą Akademii Anne Hathaway i Timem Robbinsem oraz Billem Pullmanem na czele. Reżyserii obrazu podjął się zdobywca Złotej Palmy w Cannes Todd Haynes. Premierowy weekend na antenach Cinemax rozpocznie obraz "Lekcja" (3 października, Cinemax 2). Dzień po pogrzebie Valentiny jej pogrążeni w żałobie mąż Vassil (Ivan Savov) i syn Pavel (Ivan Barnev) dowiadują się, że kobieta uparcie próbuje zadzwonić do sąsiada przez telefon. Wierzący z całych sił w nadprzyrodzone zjawiska Vassil, wyrusza w podróż, by spotkać się ze słynnym medium. Z mężczyzną zabiera się niechętnie jego będący z nim w konflikcie syn. Ma się upewnić, że jego zwariowany ojciec trzyma się z dala od niebezpieczeństwa. Niespokojna wyprawa sprawia, że mężczyźni muszą zmierzyć się z poczuciem winy wobec zmarłej kobiety i na nowo odkryć łączącą ich więź. Intrygujący bułgarski komediodramat o poczuciu straty i odbudowywaniu relacji między ojcem a synem. W niedzielę "Amerykanin w marynacie" (4 października, Cinemax). Herschel Greenbaum (Seth Rogen) jest zmagającym się z losem robotnikiem, który wyjechał do Ameryki w 1920 roku w pogoni za marzeniami o lepszym życiu dla swojej ukochanej rodziny. Pewnego dnia, pracując w fabryce, wpada do kadzi z piklami, gdzie przebywa doskonale zakonserwowany przez 100 lat. Kiedy mężczyzna pojawia się na współczesnym Brooklynie, z przerażeniem stwierdza, że nie postarzał się ani o dzień. Herschel szuka swojej rodziny, ale dowiaduje się, że jego jedynym żyjącym krewnym jest jego prawnuk, Ben Greenbaum (również Seth Rogen), programista komputerowy o łagodnym usposobieniu, którego nawet nie próbuje zrozumieć. Wyreżyserowany przez Brandona Trosta (serial Future Man) film, do którego scenariusz napisał Simon Rich (Saturday Night Live).Drugą premierą będzie(4 października, Cinemax2). Amador Coro (Amador Arias) zostaje skazany za spowodowanie pożaru. Kiedy wychodzi z więzienia, nikt na niego nie czeka. Mężczyzna wraca do rodzinnej małej wioski ukrytej w górach Galicji, aby zamieszkać z matką i jej trzema krowami. Życie toczy się powoli, zgodnie z rytmem natury. Wszystko do czasu, kiedy pewnej nocy pożar zaczyna niszczyć region.Przejmująca historia zrealizowana przez dobrze rokującego francuskiego reżysera Olivera Laxe (Wszyscy jesteście szefami). Twórca w ciekawy sposób kreśli postacie i przedstawia ich wewnętrzne konflikty.