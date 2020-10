"BrzydUla" powraca. Premierowe odcinki już w TVN7 i na Playerze

Łukasz Szewczyk

• Ula zarazi optymizmem i wiarą w ludzi, Marek przyspieszy bicie kobiecych serc, a Violetta, przez V i dwa t, sprawi, że będziemy płakać ze śmiechu

• TVN7 rozpoczyna emisję nowych odcinków serialu "BrzydUla"

Kontynuacja "BrzydUli" zaczyna się tam, gdzie wszystkie inne opowieści się kończą - po napisach końcowych, i to dekadę po wielkim happy endzie. Jak szybko księżniczka może na nowo stać się kopciuszkiem? Czy "żyli długo i szczęśliwie..." jest dane raz na zawsze, a może tylko na moment?Od pamiętnego pokazu kolekcji F&D, kiedy Marek publicznie wyznał Uli miłość, minęło ponad 10 lat. W tym czasie życie bohaterów zmieniło się, w przypadku niektórych diametralnie. Spełnił się najpiękniejszy sen Uli Cieplak - wyszła za mąż za Marka Dobrzańskiego i urodziła trójkę wspaniałych dzieci. Z czasem poświęciła się najważniejszym rolom - żony i matki. Dziś z tęsknotą wspomina zawodowe wyzwania, spotkania, cały wielki świat. Dodatkowo, będąc mamą kilkumiesięcznego brzdąca i biorąc na swoje barki wszystkie obowiązki domowe, nie ma czasu kompletnie na nic. A już najmniej dla siebie.Aby wyciągnąć firmę z kłopotów, Marek odnawia kontakt z Violettą Kubasińską-Hu, obecnie cesarzową chińskiego imperium skarpet frotte. Ostatnie lata były dla dawnej sekretarki Dobrzańskiego bardzo szczodre - ziściła swoje największe marzenie o sławie i bogactwie. Teraz w myśl zasady "jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom", postanawia wesprzeć byłego przyjaciela i wyciąga do niego pomocną dłoń, oferując mu chiński, złoty interes, a właściwie wchodząc z nim w spółkę. Czy połączenie potencjałów F&D i Hu Corporation okaże się "kulą w dziesiątkę"?Tęsknota za dawnym życiem, pragnienie wsparcia Marka i przekonanie, że powinna mieć męża na oku sprawiają, że Ula wraca do pracy na pół etatu. Szybko dociera do niej, że F&D to już nie jest ta sama bajka, którą zostawiła przed laty, by poświęcić cały swój czas rodzinie. To zupełnie inny świat, w którym ona - "BrzydUla" - ponownie musi znaleźć swoje miejsce. Tym razem jednak jest pewna, że się uda - musi! W końcu Ula Cieplak ma teraz nie tylko więcej doświadczenia, ale też dużo więcej do stracenia. A życie, jak to życie, lubi poddawać próbom i wystawiać na pokuszenie...- mówi Karolina Izert, producentka z ramienia TVN.W soboty o godz. 11.30 (od 10 października) powtórki z całego tygodnia na antenie TVN. Z kolei prapremiery są już dostępne ba Playerze.