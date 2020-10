Powstał podcastowy serial "Familia" o nieheteronormatywnej rodzinie. Premiera na Spotify i YouTube

Łukasz Szewczyk

• Teraz Poliż przygotowało pierwszy polski serial podcastowy opowiadającego o losach warszawskiej nieheteronormatywnej rodziny i jej przyjaciół - "Familia".

• Internetowa premiera premiera zaplanowana jest na 19 października na Spotify.

Michał Piróg podczas nagrań podcastu "Familia" / fot. PatMic

Ekipa podcastu "Familia" / fot. PatMic

"Familia" to projekt, który powstał by sprzyjać zwiększeniu tolerancji, równości, świadomości praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBTQ+ oraz widzialności tej grupy społecznej. Jest odpowiedzią na nasilającą się mowę nienawiści skierowaną w stronę osób nieheteronormatywnych. Kierowany jest do osób wkraczających w dorosłość i spotykających się z odrzuceniem ze względu na swoją orientację seksualną, które próbują zbudować rodzinę, a państwo polskie nie daje im do tego prawa...Serial o losach nieheteronormatywnej wielopokoleniowej rodziny składającej się z babci, matek, córki i ich otoczenia, który pokazuje różne postawy wobec świata. Opowiada o tym, jak głębokie podziały tworzą poglądy polityczne, o mechanizmie władzy i pieniędzy i tęsknocie za różnorodnością. Każdy odcinek odsyła słuchacza do jednej z organizacji broniących praw człowieka i wspierających osoby LGBTQ+.Teraz Poliż zaprosiło do serialu Jakuba Skrzywanka, reżysera teatralnego, który zrealizował m.in. głośne "Mein Kampf" w Teatrze Powszechnym, ale już we wcześniejszych swoich realizacjach zadawał pytania o przemoc, tolerancję, traumę i transformację. Autorką scenariusza jest pisarka i dramaturżka Weronika Murek. Muzykę stworzyli Natalia Szczepańska i Julek Ploski, nagrania zrealizowała Agnieszka Szczepańczyk, a wyprodukowała Agnieszka Różyńska. W obsadzie: Marta Jalowska, Kamila Worobiej, Dorota Glac, Ada Kornecka, Maciej Pesta, Twoja Stara, Michał Piróg. Serial powstał na podstawie konceptu Teraz Poliż.Poza publicznymi, premierowymi odsłuchami dwóch pierwszych odcinków w klubie Resort Komedii w Warszawie, 8 października (dwa odsłuchy o 18.00 i o 20.00), kolejne odcinki będą ukazywać się co tydzień na Spotify oraz na YT Teraz Poliż od premiery internetowej 19 października.