Smakowity październik z Kuchnią+

Łukasz Szewczyk

• Jesienna premiery na antenie Kuchnia+

Sztuka pieczenia może wydawać się skomplikowana, ale Piotr Kucharski uczyni ją przystępna. W programie(sobota, godz. 18.00) powie o absolutnych podstawach i eksperckich sztuczkach - dowiemy się, w ilu stopniach piec chleb, ale też jak nadać mu szczególnego sezonowego aromatu na jesień.Jak przyrządzać jesienne produkty, żeby nie wytwarzać mnóstwa resztek? Odpowiedź na to pytanie w programie(niedziela godz. 12.00). Widzowie będą mogli dołączyć do zwolenników ekologicznego gotowania i zobaczyć, jak wykorzystać wszystko, co masz w lodówce, a przy okazji ułatwić sobie życie.Z kolei w(niedziela, godz. 12.00) dwaj znawcy mięsa - Andrzej Andrzejczak i Jurek Sobieniak - dzielą się sekretami przygotowania tego składnika w taki sposób, by każde danie smakowało doskonale. Od krwistego tatara po wysmażoną karkówkę i uwędzony boczekW połowie października na antenie Kuchnia+(sobota, godz. 15.30). Najlepszych smaków kuchni włoskiej ciąg dalszy, czyli włoski elementarz Mariety Mareckiej. Proste sposoby na to jak wprowadzić do kuchni trochę południowego słońca i kolorów. Dowiemy się krok po kroku, jak zrobić domowy makaron, pizzę, risotto, zupę minestrone, calzone, karczochy pod beszamelem, tiramisu i inne pyszności.