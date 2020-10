TVP Kultura naziemnie w technologii Dolby AC-4. Trwają testy

Łukasz Szewczyk

• Dolby Laboratories poinformował o uruchomieniu całodobowego kanału telewizji naziemnej z wykorzystaniem technologii audio nowej generacji Dolby AC-4.

Trzymiesięczny test rozpoczęty przez Telewizję Polską (TVP) wykorzystuje nadajniki w Krakowie i Katowicach, aby dotrzeć do sześciu milionów widzów. Działanie to jest pierwszym etapem przejścia na nowy standard nadawania sygnału telewizyjnego DVB-T2, dający TVP możliwość komercyjnego wykorzystywania technologii dźwięku nowej generacji Dolby AC-4.- mówi Javier. Foncillas, wiceprezes Dolby Europe ds. współpracy komercyjnej.W związku z realokacją pasma 700MHz na Internet mobilny, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w Polsce (KRRiT) zobowiązała nadawców naziemnej telewizji cyfrowej do przejścia na standard DVB-T2 do czerwca 2022 roku. Dla TVP był to impuls do przyjęcia i wprowadzenia nowych technologii.Telewizja Polska rozpoczęła wewnętrzne testy od eksperymentalnej, immersyjnej produkcji dźwięku w trakcie towarzyskiego meczu Polska-Litwa przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w 2018 roku oraz testów emisji Dolby AC-4. Ponadto, Dolby Poland we Wrocławiu, TVP oraz Emitel, operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej, przeprowadziły testy interoperacyjności na szerokiej gamie telewizorów dostępnych na polskim rynku. Dolby współpracowało także z francuskimi specjalistami od kompresji wideo, ATEME, w celu uruchomienia niezbędnych funkcjonalności w procesie nadawania sygnału TVP Kultura HD z wykorzystaniem kodera ATEME TITAN Live.Ponad 70 proc. telewizorów UHDTV, które zostały dostarczone do Europy od początku 2020 roku, posiada możliwość dekodowania Dolby AC-4. Dzięki temu nadawcy, tacy jak TVP, mają możliwość wprowadzania nowych, innowacyjnych usług. Technologia Dolby AC-4 zapewnia dwukrotnie większą wydajność w zakresie kodowania dźwięku w porównaniu do kodeków poprzednich generacji oraz oferuje immersyjny dźwięk Dolby Atmos, opcje dające większą dostępność, takie jak poprawienie jakości ścieżek dialogowych oraz rozbudowane możliwości personalizacji ścieżki dźwiękowej.