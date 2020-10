MTV Unplugged powraca w nowej odsłonie

Łukasz Szewczyk

• "Miley Cyrus Backyard Sessions" to wydarzenie muzyczne odwołujące się do kultowej serii "MTV Unplugged".

• Premiera w październiku 2020 roku na antenie MTV.

Amerykańska gwiazda popu, Miley Cyrus, wystąpi w specjalnej edycji wielokrotnie nagradzanej serii MTV Unplugged. Globalne wydarzenie muzyczne powraca z nową odsłoną i zobaczymy je w Polsce 17 października o godzinie 21:00.Bazując na kultowym formacie "bez prądu", prosto ze swojego podwórka w Los Angeles, Cyrus wyjdzie na scenę, by wykonać akustyczne sety swoich hitów oraz najnowszego singla "Midnight Sky", który zadebiutował na pierwszym miejscu w iTunes w 41 krajach, a towarzyszący piosence klip zanotował ponad 65 milionów wyświetleń. Co więcej, widzowie będą mieli okazję posłuchać coverów piosenek takich artystów jak: Britney Spears, Pearl Jam, czy The Cardigans.Od debiutu w 1989 roku w serii MTV Unplugged wystąpili między innymi: Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, Bob Dylan, Bon Jovi, Lauryn Hill, Bruce Springsteen, Adele, Pearl Jam, Maroon 5, Shawn Mendes, Lil Wayne i wielu innych artystów. Tej wiosny stacja MTV zainicjowała również serię "MTV Unplugged w domu", co zbiegło się z akcją #AloneTogether, globalnej kampanii w mediach społecznościowych, mającej na celu edukację młodych ludzi na temat znaczenia dystansu społecznego.