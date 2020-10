Kanał ID z nowym logo

Łukasz Szewczyk

• Kanał ID odświeża oprawę graficzną i logotyp.

• Nowa identyfikacja wizualna jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany świata mediów, w tym ewoluujący sposób dotarcia do widzów.

W środę (7 października) na antenie kanału ID zadebiutuje nowe logo. Pojawi się też odświeżona grafika towarzyszącą audycjom emitowanym na antenie. Jak informuj nadawca, nowa oprawa odpowiada na oczekiwania widzów, fanów zagadek kryminalnych.ID od lat cieszy się światową pozycją lidera wśród kanałów o tematyce kryminalno-rozrywkowej. Nadrzędnymi wartościami stacji są prawda, nadzieja i empatia. Produkcje z biblioteki ID ukazują historie pełne blasków i cieni człowieczeństwa, rzucają światło na to, co w ludziach najgorsze oraz to co najlepsze.