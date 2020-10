Polska Liga Esportowa wspierana przez Marcina Gortata w Polsat Games

Łukasz Szewczyk

• Polskie rozgrywki CS:GO w nowej odsłonie od października w Polsat Games.

• Rywalizacja ośmiu drużyn o tytuł mistrzowski i nagrody pieniężne z puli wynoszącej sto tysięcy złotych, transmitowana będzie równolegle w telewizji oraz w internecie.

• Inwestorem PLE jest były koszykarz NBA - Marcin Gortat.

Polska Liga Esportowa to rodzime rozgrywki Counter Strike: Global Offensive, które wystartują 14 października 2020 roku. Osiem drużyn rywalizować będzie o tytuł mistrzowski oraz nagrody pieniężne z puli wynoszącej 100 tys. zł. Transmisje z dedykowanego rozgrywkom esportowym studia w Warszawie będzie można oglądać w środy i czwartki o godzinie 17:40, równolegle w Polsat Games oraz w internecie na platformach IPLA, Twitch.tv i YouTube.Wśród organizatorów Polskiej Ligi Esportowej są osoby doskonale znane na polskiej scenie gier wideo. Adama "destru" Gila, byłego zawodnika CS: GO, czy Joannę Marks, związaną wcześniej z legendarną drużyną Virtus.pro, wspiera Marcin Gortat. Były koszykarz NBA nieprzypadkowo zainwestował w esport, bowiem sam chętnie korzysta z tej formy rozrywki.W gronie ośmiu uczestników premierowego sezonu Polskiej Ligi Esportowej znalazły się Illuminar Gaming, AVEZ Esport, Pompa Team, Wisła All in! Games Kraków, Izako Boars, Actina PACT i HONORIS tworzone przez Filipa "NEO" Kubskiego oraz Wiktora "TaZa" Wojtasa. Stawkę uzupełnia nowopowstały Liquid Biceps, którego liderem jest Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski.W Polskiej Lidze Esportowej zwycięzcą meczu zostaje drużyna, która jako pierwsza zabezpieczy dwie tak zwane mapy. W pierwszej części sezonu rywalizacja odbywa się w systemie "każdy z każdym". Po siedmiu tygodniach zmagań sześć najlepszych zespołów przechodzi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 1-2 bezpośrednio awansują do półfinałów, a ich rywali wyłaniają mecze ćwierćfinałowe.- mówi Ewa Czekała, szef programowy Polsat Games.Każda transmisja Polskiej Ligi Esportowej będzie zawierała segmenty publicystyczne oraz specjalistyczną analizę. Producentem transmisji będzie firma FRENZY, która zajmuje się realizacją topowych, esportowych wydarzeń w Polsce, jak m.in. Alior Bank Ultraliga, Rainbow Six Polish Masters oraz Ekstraklasa Games.