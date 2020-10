Iga Świątek awansowała do półfinału Roland-Garros. Rekordowa oglądalność Eurosportu

Łukasz Szewczyk

• Eurosport chwali się rekordową oglądalnością ćwierćfinałowego meczu Igi Świątek podczas Roland-Garros w Eurosporcie 1

Jak informuje Eurosport, wtorkowe (6 października 2020 roku) spotkanie Igi Świątek z Martiną Trevisan w ćwierćfinale Roland-Garros osiągnęło najwyższą oglądalność w historii polskich transmisji z paryskiego turnieju w Eurosporcie 1. Mecz zakończony pięknym zwycięstwem Polki oglądało na żywo blisko średnio 600 tys. widzów w grupie wiekowej 3+ oraz ponad 170 tys. widzów w grupie wiekowej 16-49.Łącznie zasię meczu Igi Światek z Martiną Trevisan uplasował się na poziomie 1,599 mln wszystkich widzów, co przełożyło się na rating 1.67 w grupie A3+. W grupie A16-49 stacja odnotowała rating na poziomie 1.0. Oba wyniki są rekordami w historii transmisji z paryskiego turnieju na antenach Eurosportu. Poprzednim rekordem oglądalności w grupie A3+ był mecz Agnieszki Radwańskiej z Caroline Garcią w 2016 roku, a w grupie A16-49 finał singla mężczyzn z 2014 roku Novak Djoković - Rafael Nadal.Iga Świątek w znakomitym stylu awansowała do półfinału Roland-Garros. Polka, której najlepszym dotychczas osiągnięciem w Wielkim Szlemie była czwarta runda w Paryżu rok temu i w tegorocznym Australian Open, we wtorek pokonała Włoszkę Martinę Trevisan 6:3, 6:1. W półfinale rywalką Świątek będzie Argentynka Nadia Podoroska. Transmisja spotkania w czwartek w Eurosporcie 1.