Łukasz Szewczyk

Polsat kręci nowy serial "Tatuśkowie". Na ekranie m.in. Kasprzykowski, Kuszewski, Rogacewicz

• Pozornie dzieli ich mnóstwo rzeczy - temperament, wykonywana praca, podejście do życia. Łączy - wspólne doświadczenie dojrzałych trzydziestolatków i to, że każdy z nich jest ojcem, chociaż nie każdy o tym wiedział...

• Telewizja Polsat rozpoczęła zdjęcia do nowego serialu komediowego "Tatuśkowie"