Platforma Canal+ odkodowała Eurosport 1 na półfinały i finały Roland Garros

Łukasz Szewczyk

• Platforma Canal+ odkodowała dostęp do kanału Eurosport 1 dla wszystkich abonentów oferty satelitarnej do zakończenia turnieju Roland Garros.

Abonenci satelitarnej Platformy Canal+ zobaczą w tzw. "otwartym oknie" nie tylko dzisiejszy półfinałowy pojedynek Igi Świątek, ale również pozostałe półfinały i finały singla oraz debla kobiet i mężczyzn.W dzisiejszym półfinale Iga Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podoroską. Mecz zaplanowany jest na godzinę 14.55 na stadionie centralnym im. Philippe'a Chatriera. W drugim rozgrywanym dziś półfinale kobiet zmierzą się ze sobą rozstawiona z "czwórką" Amerykanka Sofia Kenin oraz meldująca się po raz siódmy w półfinale imprezy tej rangi Czeszka Petra Kvitowa.Już jutro w półfinałach mężczyzn zmierzą się ze sobą lider światowego rankingu Novak Djoković i Stefanos Tsitsipas oraz wicelider rankingu Rafael Nadal i Diego Schwartzman.Finał turnieju Pań zostanie rozegrany w sobotę. Finał turnieju Panów już w niedzielę.Otwarte okno na Eurosport 1 w Canal+ potrwa do niedzieli (11 października) do końca dnia. Eurosport 1 będzie odkodowany również w usłudze nc+ GO.