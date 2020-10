Wyścig F1, walka o medale drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć pierwszy, historyczny wyścig Formula 1 o Grand Prix Eifelu. Stacja pokaże na swoich antenach także zawody DTM na torze Zolder z udziałem Roberta Kubicy.

• Dla fanów żużla będzie transmitowany dwumecz PGE Ekstraligi, w którym o brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski powalczą RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra i BETARD SPARTA Wrocław.

Kierowcy Formula 1 wiele razy spotykali się na Nürburgring, ale po raz pierwszy stawką ich rywalizacji na tym torze będzie Grand Prix Eifelu. To jedyne zawody obecnego sezonu F1®, które odbędą się w Niemczech. Broniący tytułu mistrza świata Lewis Hamilton stanie przed szansą na 91. zwycięstwo w karierze, dzięki czemu może wyrównać rekord Michaela Schumachera. Jego plany spróbują pokrzyżować znajdujący się tuż za nim w klasyfikacji generalnej Valtteri Bottas i Max Verstappen. Tak było przed dwoma tygodniami w Rosji, gdzie wygrał Bottas, drugi był Verstappen, a Hamilton musiał zadowolić się najniższym miejscem na podium. Jeśli Fin i Holender ponownie przechytrzą Brytyjczyka, to walka o mistrzostwo świata stanie się jeszcze ciekawsza. Zapowiada się widowiskowa rywalizacja, bo Nürburgring jest idealnym połączeniem długich prostych oraz wolnych i szybkich zakrętów. Legendarny kierowca, Jackie Stewart, który triumfował na tym torze trzykrotnie, nazwał go kiedyś "Zielonym Piekłem" ze względu na piękne położenie oraz wiele niebezpiecznych fragmentów. Obecnie trasa została nieco zmodyfikowana, ale nadal pozostaje bardzo wymagająca. Kto tym razem poradzi z nią sobie najlepiej?Walka o mistrzostwo w prestiżowej serii DTM wchodzi w decydującą fazę, a wyścigi na belgijskim torze Zolder mogą mieć kluczowe znaczenie w wyłonieniu triumfatora całego cyklu. Tak emocjonująca końcówka sezonu to efekt wysokiej, równej formy prezentowanej przez trzech kierowców: Nico Müllera, Robina Frijnsa i broniącego tytułu René Rasta. Najbliższa odsłona zmagań tej trójki zapowiada się bardzo emocjonująco, bo różnice punktowe między nimi w klasyfikacji generalnej są niewielkie. Na korzystne zmiany w układzie czołówki najbardziej liczy zajmujący trzecie miejsce Rast. Niemiec spróbuje powtórzyć swój wyczyn z poprzedniego wyścigu na torze Zolder, w którym był bezkonkurencyjny. Z dużymi nadziejami w zawodach wystartuje również Robert Kubica. Polak spisuje się ostatnio coraz lepiej, ale ma sporego pecha. Jeśli tym razem uniknie awarii i błędów mechaników, to jego szanse na kolejne punktowane miejsce w serii DTM znacznie wzrosną.W najbliższy weekend odbędzie się dwumecz pomiędzy RM SOLAR FALUBAZEM Zielona Góra a BETARD SPARTĄ Wrocław, którego stawką będzie brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu. Zapowiada się niezwykle wyrównana rywalizacja, bo czołowi zawodnicy tych zespołów, tacy jak Martin Vaculík, Patryk Dudek czy Maciej Janowski utrzymują wysoką formę. To oni dominowali na torze w obu spotkaniach tych ekip w sezonie zasadniczym zdobywając łącznie 55 punktów. W pierwszym z tych starć padł remis 45:45, a w drugim wrocławianie wygrali 49:41. Tym razem Spartanie będą musieli sobie poradzić bez kontuzjowanego Taia Woffindena. Czy Gleb Czugunow, Max Fricke lub któryś z innych młodych żużlowców godnie go zastąpi? W tej konfrontacji bardzo trudno wskazać faworyta i wiele wskazuje na to, że zacięta walka będzie toczyć się od pierwszego do ostatniego biegu.Plan transmisji:Piątek (9 października):• 10:55 FORMULA 1 ARAMCO GROSSER PREIS DER EIFEL 2020:(Eleven Sports 1, studio od 10:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski• 14:55 FORMULA 1 ARAMCO GROSSER PREIS DER EIFEL 2020:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Filip Kapica, Robert Smoczyński• 17:30 PGE Ekstraliga:(pierwszy mecz o trzecie miejsce) (Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Michał Korościelstudio: Anita Mazur, Ryszard Dołomisiewicz, reporter: Maciej Markowski• 20:30- magazyn (Eleven Sports 1)Polecamy w sobotę, 10 października:• 10:40 DTM Zolder 1:(Eleven Sports 1, studio od 10:15)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jarmakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 11:55 FORMULA 1 ARAMCO GROSSER PREIS DER EIFEL 2020:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Michał Gąsiorowski, Robert Smoczyński• 13:25(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Aldona Marcinak, Robert Smoczyński• 14:55 FORMULA 1 ARAMCO GROSSER PREIS DER EIFEL 2020:(Eleven Sports 1, studio od 14:35)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Filip KapicaPolecamy w niedzielę, 11 października:• 10:40 DTM Zolder 2:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 13:25, Eleven Sports 2, DTM Zolder(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 14:05(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Filip Kapica, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 16:15, Eleven Sports 1, PGE Ekstraliga: BETARD SPARTA Wrocław - RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra (rewanżowy mecz o trzecie miejsce) (Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Tobiasz Musielak, reporter: Marcelina Rutkowska