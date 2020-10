Discovery Channel pokaże "Największe polskie katastrofy"

Łukasz Szewczyk

• Discovery Channel przyjrzy się dokładnie przebiegowi tych tragicznych zdarzeń, docierając do nowych dowodów, świadków i najnowszych opinii ekspertów

• Nowa seria "Największe polskie katastrofy"

Seria filmów dokumentalnych "Największe polskie katastrofy" to zbiór rzetelnych reportaży o przyczynach, ciągu zdarzeń oraz skutkach największych tragedii w powojennej Polsce. Twórcy programu - z pomocą uznanych ekspertów - odtwarzają przebieg nieszczęśliwych wydarzeń minuta po minucie. Docierają do niepublikowanych wcześniej, poruszających zeznań świadków, ratowników medycznych, lekarzy, a także osób, które o mały włos nie znalazły się na liście ofiar. Dokument uzupełniają unikalne, archiwalne zdjęcia i oryginalne nagłówki gazet z tamtych lat.- mówi Przemysław Kwiatkowski, dyrektor programowy kanałów factual, TVN Grupa Discovery. -- dodaje Przemysław Kwiatkowski.Pierwszy sezon "Największych polskich katastrof" składa się z sześciu odcinków, z których każdy poświęcony jest innemu zdarzeniu. Już 19 października widzowie poznają historię promu "Heweliusz", który 13 stycznia 1993 roku zatonął niedługo po wyjściu z portu Świnoujście. W tej katastrofie zginęło niemal 60 osób - członków załogi i pasażerów. Stacja pokaże też kulisy zawalenia się hali podczas katowickich targów w 2006 roku, pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach czy wypadku samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT, który rozbił się w 1987 r. w lesie kabackim. Do dziś wydarzenie to uznawane jest za najtragiczniejsze zdarzenie w historii polskiego lotnictwa.Premiera pierwszego odcinka "Największych polskich katastrof" w poniedziałek (19 października 2020 roku) o godz. 21:00 na antenie Discovery Channel.