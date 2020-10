Powstał pierwszy serial dokumentalny Gazeta.pl. "Rodzina+" o polskich rodzinach LGBT+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (12 października 2020 roku) Gazeta.pl udostępni swoim użytkownikom serial "Rodzina+" poświęcony polskim rodzinom LGBT+.

• Widzowie poznają cztery niezwykłe historie osób z całej Polski, które, jak wyjaśniają twórcy dokumentu, pozbawione są takich samych praw jak inni, ponieważ są rodzinami nieheteronormatywnymi.

- tłumaczy Nina Cieślińska, producentka wideo Gazeta.pl, pomysłodawczyni i reżyserka serialu."Rodzina+" to pierwszy serial dokumentalny wyprodukowany przez Gazeta.pl. Jego celem jest pokazanie, że rodziny nieheteronormatywne wychowujące dzieci w Polsce nie różnią się od innych, poza tym, że pozbawione są takich samych praw jak reszta społeczeństwa. Twórcy projektu tłumaczą, że prawa te są im odbierane ze względu na orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową rodziców, która nie powinna w żaden sposób wykluczać czy ograniczać.- tłumaczy Kamil Rutkowski, dyrektor kreatywny wideo Gazeta.pl, producent serialu.Produkcja ma obalać także całą gamę stereotypów, które przylgnęły do społeczności LGBT+. Projekt jest dla jego twórców swojego rodzaju pokojowym manifestem, który daje szansę bohaterom wypowiedzenia swoich prawd i potrzeb.Serial "Rodzina+" składa się z 4 odcinków, w których widzowie poznają cztery rodziny: Aleksandry i Kasi z Łodzi, które są mami Stasia; Ani i Karoliny ze Szczecina, które wychowują Blankę; Karoliny, Moniki i ich córki Julki, mieszkających w Milanówku; a także Marty i Anity z Piaseczna, które wychowują Lidkę.- dodaje Nina Cieślińska.Przygotowanie serialu "Rodzina+" zajęło redakcji wideo Gazeta.pl ponad 2 miesiące. Za produkcję odpowiadali m.in.: Nina Cieślińska (produkcja i reżyseria), Kamil Rutkowski (produkcja), Aleksander Dymiński (zdjęcia i postprodukcja) oraz Maciej Król (oprawa).Wszystkie odcinki serialu będą dostępne od poniedziałku, 12 października 2020 r. na stronie głównej Gazeta.pl oraz w mediach społecznościowych i na kanale portalu na platformie YouTube. Dokumentalny serial "Rodzina+" to kolejny przykład zaangażowania redakcji Gazeta.pl w kwestie ważne społecznie, a co za tym idzie realizacji "Deklaracji Gazeta.pl na nowe czasy".