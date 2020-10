Międzynarodowy Dzień Dziewczynek z Cartoon Network

Łukasz Szewczyk

• Cartoon Network promuje pozytywne bohaterki!

• Urocza Kicia Rożek, odważne nastolatki z "DC Super Hero Girls" czy bardzo inteligentna Jeżynka - to tylko niektóre postaci, które od najbliższej niedzieli przejmą polski kanał YouTube marki.

© 2019 The Cartoon Network, Inc. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved

Od 11 października 2020 roku kanale YouTube Cartoon Network przez cały tydzień będą publikowane specjalne materiały z uwielbianymi przez najmłodszych bohaterkami znanych kreskówek. Stacja zapowiada trzy wyjątkowe kompilacje: "The World is Hers!", "Girl Power" i "Girls Takeover".Wideo skupione wokół kobiecych postaci mają na celu wzmacnianie dziewczyn i upewnianie ich w przekonaniu, że mogą być w życiu kimkolwiek chcą! Wśród bohaterek klipów znajdą się m. in. nastolatki z "DC Super Hero Girls", Raven z "Młodych Tytanów: Akcja!", Doktor Lisiczka z "Kici Rożek" i Jeżynka z "Obozu na wyspie".Akcja Cartoon Network została zainicjowana w ramach celebracji Międzynarodowego Dnia Dziewczynek i potrwa w regionie EMEA od 11 do 18 października. Oprócz Polski wezmą w niej udział: Rumunia, Czechy, Rosja, Bułgaria, Węgry, Niemcy i kraje Beneluksu.