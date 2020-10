"Klasyka Patryka Mikiciuka". Nowy program TVN Turbo

Łukasz Szewczyk

• Patryk Mikiciuk poprowadzi nową serię programów w całości opartą na pojedynkach między wyjątkowymi autami. Którym pojazdom uda się zaliczyć skrupulatny test prowadzącego?

"Klasyka Patryka Mikiciuka" to nowa seria, która skupi się na pojedynkach samochodowych. W programie zagoszczą nie tylko piękne klasyki - marzenia każdego kolekcjonera - ale także modele prosto z salonu. Wszystko, co wpadnie w oko wymagającemu Patrykowi. Postawi on auta przed serią trudnych do zaliczenia testów!Drag racingi (wyścigi na 1/4 mili) raz na zawsze rozstrzygną, który z testowanych pojazdów jest najszybszy. Do tego każde auto zostanie poddane wszechstronnym badaniom, dzięki którym ocenimy całe spektrum osiągów sprawdzanych samochodów. Ale "Klasyka Patryka Mikiciuka" to nie tylko piękne samochody. To także "klasyczny Patryk", czyli opowieści o samochodach pełne serca, pasji i entuzjazmu.W pierwszym odcinku Patryk przejedzie się autem, które królowało na plakatach w chłopięcych pokojach w latach 90. - przekonamy się jak się prowadzi i ile pali kultowe Lamborghini Diablo. Prowadzący zaprezentuje też nowe Porsche 911 Turbo S oraz "911" z serii G z przełomu lat 70. i 80. Na lotnisku w Ułężu porówna osiągi Lamborghini Huracana EVO i o wiele tańszego Chevroleta Camaro ZL1 - sprawdzi, jak oba te auta wypadną w wyścigu na ćwierć mili.