"Małe kobietki", "Seberg", "Pavarotti", "Wyrok", "Ucieczka z Pretorii" - filmowy weekend premium TV

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(9 października). Policjant ściga członka ISIS, który zabił jego partnera. Pomaga mu inna policjantka, kochanka zamordowanego. Dla obojga jest to sprawa osobista, ale tak naprawdę biorą udział w grze CIA. Thriller z gwiazdami "Gry o tron": Nikolajem Coster-Waldau oraz Carice van Houten. Jego reżyserem jest Brian De Palma - artysta pośród twórców kina gatunkowego, autor "Człowieka z blizną" i "Mission: Impossible".Sobotnią premierą będzie(10 października). Ten łobuzerski uśmiech, ten potężny głos. Luciano Pavarotti był wybitnym śpiewakiem operowym, a do tego człowiekiem obdarzonym wielką energią i charyzmą, prawdziwym królem życia. Oto dokument stanowiący hołd dla tej ikonicznej postaci. Jego reżyserem jest Ron Howard, mający w bogatym dorobku m.in. wyróżniony Grammy film muzyczny "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years".W niedzielę premiera filmu(11 października). Końcówka lat 60., czas społecznych tarć i niepokojów. Aktorka Jean Seberg, gwiazda nowofalowego przeboju "Do utraty tchu", angażuje się w walkę o prawa Afroamerykanów. W odpowiedzi FBI rozpętuje przeciwko niej kampanię oszczerstw. Jej los zaczyna przypominać losy Joanny d'Arc, którą niegdyś zagrała u Otto Premingera. Film biograficzny z brawurowym występem Kristen Stewart.Weekend filmowych premier wrozpocznie animowana komedia "Paskudy. UglyDolls" (10 października). W Paskudowie piękno jest postrzegane jako coś więcej niż tylko to, co widać na pierwszy rzut oka. Będąca wolnym duchem szmacianka Moxy i jej przyjaciele żyją tu pełnią szczęścia i radości. Jednak pewnego dnia bohaterka postanawia wyruszyć w podróż, aby dowiedzieć się, co jest po drugiej stronie góry. Moxy i jej towarzysze odkrywają niezwykłe miasteczko, w którym ładne lalki są szkolone i wysyłane do prawdziwego świata, aby znaleźć miłość i adorację w rękach dzieci. Rewelacyjna animowana opowieść o inności i pragnieniu bycia kochanym. Bohaterowie obrazu odkrywają, że nie trzeba być doskonałym, aby czuć się dobrze w swoim ciele, a najważniejszą wartością jest piękne wnętrze i bycie sobą.W sobotę także(10 października). RPA, rok 1978. Członkowie zdelegalizowanego Afrykańskiego Kongresu Narodowego, Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) i Stephen Lee (Daniel Webber), zostają aresztowani za produkcję i kolportaż ulotek wzywających do walki z apartheidem. Uznani za niebezpiecznych terrorystów trafiają do zakładu o podwyższonym rygorze w Pretorii. Osadzeni w fatalnych warunkach i skazani na łaskę brutalnych strażników, wiedzą, że aby przeżyć, muszą wyrwać się zza krat. Chcą też wysłać reżimowi jasny komunikat i pokazać na co ich stać.Oparta na faktach opowieść o walce uciskanej większości i dwóch zwykłych ludziach, którzy postanowili walczyć o równość dla wszystkich.Niedzielną Megapremierąbędzie film(11 października). Ameryka, lata sześćdziesiąte XIX wieku. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema córkami - stateczną Meg (Emma Watson), mającą artystyczną duszę Jo (Saoirse Ronan), uzdolnioną muzycznie i niezwykle nieśmiałą Beth (Eliza Scanlen) i rezolutną Amy (Florence Pugh), sprawuje ich matka (Laura Dern). Każda z dziewcząt zdeterminowana jest, aby żyć własnym życiem.Najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii nominowanej do Oscara Grety Gerwig (Lady Bird). Artystka była również autorką scenariusza do filmu, który zdobył nominację do Nagrody Akademii. W rolach głównych występują gwiazdy współczesnego kina.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(10 października, Cinemax 2). W małym islandzkim miasteczku szef policji (Ingvar Sigurdsson) zaczyna podejrzewać miejscowego mężczyznę o romans ze swoją zmarłą przed dwóch laty w wypadku samochodowym żoną. Jego obsesja na punkcie poznania prawdy stopniowo narasta, a mężczyzna nieuchronnie zaczyna zagrażać sobie i swoim bliskim.Dramat opowiadający o żalu, potrzebie zemsty i bezwarunkowej miłości w reżyserii Hlynura Palmasona (Zimowi bracia). W postać głównego bohatera, który musi zmierzyć się z własnym cierpieniem i poczuciem oszukania wciela się trzykrotnie nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej Ingvar Sigurðsson (Anioły wszechświata), który za stworzoną przez siebie kreacje został wyróżniony Nagrodą Fundacji Louisa Roederera dla wschodzącej gwiazdy na MFF w Cannes.W niedzielę(11 października, Cinemax). Początek XVIII wieku. Anglia jest w stanie wojny z Francuzami. Choć na tronie zasiada schorowana królowa Anna (Olivia Colman), w praktyce jednak to jej bliska przyjaciółka Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz) rządzi w jej imieniu krajem. Kiedy na dwór przybywa nowa służąca, Abigail Hill (Emma Stone), jej urok przykuwa uwagę Sarah. Kobieta bierze Abigail pod swoje skrzydła, a ona sama upatruje w tym szansę na powrót do swoich arystokratycznych korzeni. Ponieważ polityka wojenna skupia całą uwagę Sarah, Abigail staje się towarzyszką królowej. Ich rozwijająca się przyjaźń staje się dla dziewczyny szansą na spełnienie ambicji.Drugą premierą będzie(11 października, Cinemax2). Joy (Max Eigenmann) mieszka swoim będącym drobnym przestępcą mężem Dantem (Kristoffer King) i sześcioletnią córką Angel (Jordhen Suan) w Manili. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i po raz kolejny bije Joy. Tym razem rani również Angel. Kobieta bierze córkę i ucieka na najbliższy posterunek policji, by w końcu donieść na brutalnego małżonka. Dante zostaje znaleziony, aresztowany i zabrany na posterunek, gdzie spędza większość nocy w tym samym pokoju co Joy, cały czas jej grożąc...Dramat kryminalny pokazujemy szczegółowo różne etapy poszukiwania sprawiedliwości przez kobietę i walkę oprawcy, aby jej uniknąć.