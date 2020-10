Łukasz Szewczyk

• Jedynka rozpoczyna emisję nowego serialu paradokumentalnego "Kasta"

• Produkcja opowiada historie ludzi pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości.

Kolejna z nowości tegorocznej jesiennej oferty programowej TVP1 dotyczy trudnego tematu "Kasty", czyli skomplikowanego układu pomiędzy sędziami, prokuratorami i biznesmenami, którego ofiarami są najczęściej zwykli ludzie. Każdy odcinek to jedna zamknięta historia skrzywdzonego człowieka, który walczy o sprawiedliwość. Ofiary systemu ze swoimi problemami zgłaszają się do kancelarii "Wolski i wspólnicy" - to tam znajdują pomoc dzięki młodym i zaangażowanym prawnikom oraz ich współpracownikom.Każdą ze spraw zajmuje się jedna z dwóch par adwokatów: Marta (Wiktoria Grabowska) i Filip (Andrzej Olszewski) lub Jan (Jakub Grzybek) i Lidia (Patrycja Kawecka). Ich zadaniem jest znalezienie dowodów pozwalających na rewizję procesu i podważenie poprzedniego "ustawionego" wyroku. W dochodzeniu do prawdy pomagają im detektyw Marek Maj (Piotr Makarski), informatyk Viki (Paweł Strumiński) i nieoceniona sprzątaczka - pani Czesia (Dorota Wierzbicka Matarelli).