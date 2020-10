"GamePlay SHOW" wśród jesiennych nowości Polsat Games

Łukasz Szewczyk

Polsat Games to kanał telewizyjny dedykowany fanom technologii, komiksu oraz gier - również tych, które do zabawy nie wymagają prądu. I to właśnie wszelkiej maści "planszówkom" oraz "karciankom" poświęcony będzie nowy program zatytułowany "GamePlay SHOW". Gospodarzami blisko godzinnej audycji są, doskonale znani widzom Polsatu Games, Piotr Augustyniak i Marcin Szmidt.Duet wszechstronnie uzdolnionych showmanów jesienią 2019 roku wprowadzał już widzów w annały "gier bez prądu" w popularnej produkcji PoGraMy. W nowym programie prowadzącym w studiu towarzyszyć będą znani goście. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się między innymi muzyk Krzysztof Skiba, kabareciarz Grzegorz Halama czy zdobywca obu biegunów Jasiek Mela.- mówią gospodarze programu, który swoją premierę w Polsacie Games będzie miał 18 października.W połowie października wystartuje też nowe wcielenie Polskiej Ligi Esportowej. Organizacja wspierana przez byłego koszykarza NBA - Marcina Gortata - dla ośmiu drużyn rywalizujących w Counter Strike: Global Offensive przygotowała łączną pulę nagród w wysokości 100 000 złotych. Na fanów polskiej sceny CS: GO czekają też kolejne mecze fazy grupowej ESL Mistrzostw Polski. Rywalizacja jest niezwykle zacięta, a drużyny typowane na faworytów rozgrywek nie zawodzą oczekiwań swoich kibiców. Rodzimi esportowcy specjalizujący się w Counter Strike: Global Offensive odważnie poczynają sobie także na arenie europejskiej. W turnieju DreamHack Open Fall 2020 uczestniczą Michał "snatchie" Rudzki, Paweł "Dycha" Dycha oraz Mateusz "mantuu" Wilczewski.Końcówka października to czas globalnych rozstrzygnięć w League of Legends. Trwające w Szanghaju Mistrzostwa Świata są już na etapie ćwierćfinałów. Do najlepszej ósemki turnieju awansowały drużyny Marcina "Jankosa" Jankowskiego oraz Oskara "Selfmade" Bodereka. Kolejna runda transmisji z Worldsów od 15 października w Polsat Games.Świat esportu, gamingu i nowych technologii nie zwalnia tempa, a dla tych którzy czasem gubią się w natłoku wydarzeń ratunkiem jest program "Faux Paux" w Polsat Games. Radosław Nałęcz i Tadeusz Zieliński w trzecim sezonie swojego show niezmiennie trzymają rękę na pulsie i rozmawiają z nieszablonowymi gośćmi. W najbliższych odcinkach gospodarze sprawdzą między innymi, jak technologia 5G sprawdza się w świecie mobilnej rozrywki.Gry wideo dawno już stały się pełnoprawnym gatunkiem kulturalnym, a redakcja Polsat Games nie ustaje w odkrywaniu i przybliżaniu swoim widzom tego fenomenu. W październiku stacja wyemituje dwa filmy dokumentalne, interesujące także dla osób, które na co dzień nie oddychającej esportem czy gamingiem. W niedzielę 18 października Polsat Games pokaże produkcję "Atari - Games Over", rozprawiającą się z jednym z największych mitów miejskich, jakoby rynkowy potentat lat 80. XX wieku zakopał pod ziemią cały nakład swojej gry, która okazała się sprzedażowym niewypałem. Tego samego dnia za sprawą filmu zatytułowanego "Cosplay" widzowie Polsat Games dowiedzą się, co napędza ludzi których życiową pasją jest upodabniane się do bohaterów swoich ulubionych gier czy produkcji z gatunku mangi oraz anime.Polsat Games konsekwentnie promuje bezpieczne treści i z pasją edukuje najmłodszych fanów gier. Dla nich stacja emituje audycje "Po Lekcjach" oraz "Giereczkowo By Day". W październiku widzowie poznają tajniki takich tytułów, jak Ori and the Blind Forest" oraz "Children of Morta". Obie produkcje zawierają rozbudowane elementy fabularne, stawiają na nietuzinkowe historie i czarują użytkowników fenomenalną grafiką.