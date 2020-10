Premiera serialu "Szadź" z Maciej Stuhrem na antenie TVN

Łukasz Szewczyk

• Po sukcesie w serwisie Player czas na premierę telewizyjną. '

• Telewizja TVN rozpoczyna emisję serialu "Szadź", thriller z Maciejem Stuhrem w roli seryjnego mordercy

Na obrzeżach Opola w okrutny sposób zostaje zamordowana młoda dziewczyna. Dochodzenie wykazuje, że była jedną z wielu ofiar psychopatycznego seryjnego zabójcy. Na miejscu pojawia się komisarz Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska). Policjantka nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej udział w śledztwie nie jest przypadkowy. Czy zdoła dotrzeć do mordercy zanim ten wybierze kolejną ofiarę?"Szadź" to siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) - religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem.