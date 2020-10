Oliwia Bosomtwe nową redaktorką naczelną NOIZZ

Łukasz Szewczyk

• Oliwia Bosomtwe z początkiem listopada obejmie stanowisko redaktorki naczelnej NOIZZ.pl.

• Filip Połoska, dotychczas sprawujący tę funkcję, odchodzi z firmy z końcem października. W NOIZZ nowe role obejmą też Magdalena Ignatowicz i Michał Bachowski.

- mówi Martyna Majchrzak, dyrektor zarządzająca serwisów wertykalnych Ringier Axel Springer Polska.

Oliwia Bosomtwe od dwóch lat jest dziennikarką NOIZZ.pl. Wcześniej była związana z magazynem "Wysokie Obcasy Praca", przez kilka lat współpracowała także z magazynem "Res Publica Nowa" oraz z czasopismami naukowymi. W NOIZZ.pl Oliwia Bosomtwe jest współautorką głośnego cyklu opiniotwórczego "Na wynajmie" oraz autorką cyklu felietonów "Seks i związki". W swojej pracy dziennikarskiej zwraca uwagę na globalne problemy związane z rasizmem, angażuje się w walkę o prawa obywatelskie kobiet oraz społeczności LGBT+. Oliwia Bosomtwe interesuje się kuchnią, w swoich artykułach stara się aktywnie zachęcać do ograniczania konsumpcji mięsa. Niedawno ruszyła z podcastem "Gastro od kuchni", w którym do rozmowy zaprasza osoby, które związały swoje życie z jedzeniem i gastronomią. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Z początkiem listopada 2020 r. zmiany nastąpią także w strukturze zarządzania rozwojem marki NOIZZ. Magdalena Ignatowicz, współtwórczyni inicjatywy Women Power oraz dotychczasowa Business Development Manager Ofeminin i Noizz, obejmie stanowisko Head of Business Development Noizz, Ofeminin i przejmie dodatkowe odpowiedzialności za rozwój biznesowy oraz dywersyfikację przychodów obu marek.

Michał Bachowski, od września 2018 r. związany z redakcją NOIZZ.pl jako redaktor działu design i creative content manager, obejmie stanowisko dyrektora kreatywnego NOIZZ i w nowej roli będzie odpowiadał za wszystkie kreatywne akcje i kampanie NOIZZ.

Bachowski swoją drogę zawodową zaczynał w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, pracując przy projektach doradczych dla takich firm jak Leroy Merlin, PROFIm czy Zelmer. W latach 2012-2018 pracował w redakcji serwisu o trendach rynku i kultury F5, gdzie pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Współpracuje także z festiwalem Gdynia Design Days jako członek rady programowej i kurator wystaw.