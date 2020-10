Środowy wieczór z Ligą Mistrzów piłkarzy ręcznych w Eurosporcie 1

Łukasz Szewczyk

• W środę (14 października 2020 roku) Eurosport 1 pokaże na żywo dwa mecze Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Wśród nich spotkanie Łomży Vive Kielce

Środowy mecz z Mieszkowem Brześć będzie czwartym spotkaniem Łomży Vive Kielce w tegorocznej Lidze Mistrzów. Zawodnicy prowadzeni przez Tałanta Dujszebajewa odnieśli dwa zwycięstwa i zanotowali jedną porażkę. Ich środowi rywale mają taki sam bilans. Transmisja mecz Łomża Vive Kielce - Mieszkow Brześć rozpocznie się o 18:30 w Eurosporcie 1. Spotkanie skomentują Iwona Niedźwiedź i Krzysztof Bandych. O 20:40 z kolei Eurosport 1 pokaże na żywo spotkanie Barcelony z HC PPD Zagrzeb, które komentować będzie Piotr Karpiński.Eurosport pozyskał wyłączne prawa do transmitowania w Polsce rozgrywek kobiet i mężczyzn w europejskich pucharach w piłce ręcznej: Lidze Mistrzów, Lidze Europejskiej i Pucharze EHF. Stacja nabyła również wyłączne prawa do mistrzostw Europy kobiet w latach 2020, 2022, 2024 i 2026 oraz mistrzostw Europy mężczyzn w latach 2022, 2024 i 2026. Znakomitą ofertę Eurosportu dla miłośników piłki ręcznej uzupełniają prawa do mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej w 2021, 2023 i 2025 roku.