Drugi sezon serialu "Ultraviolet" w Polsat Seriale

Łukasz Szewczyk

• Polsat Seriale rozpoczyna emisję drugiego sezonu serialu "Ultraviolet".

• Jest to serial kryminalny, w którym tajemnice i niewyjaśnione przez policję sprawy rozwiązuje tytułowa grupa o nazwie Ultraviolet, działająca w sieci i wykorzystująca do tego siłę nowych technologii. W

W pierwszym sezonie tego serialu trzydziestoletnia Ola Serafin (Marta Nieradkiewicz) dołączyła do grupy Ultraviolet, bo osobiste problemy zmusiły ją do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Przez Internet poznała grupę ludzi, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja. Grupa Ultraviolet składa się m.in. z: blogerek, pracownika lotniska, hakera i mężczyzny do towarzystwa. Ten niecodzienny zespół w każdym odcinku wykorzystuje swoje umiejętności zdobywania informacji do rozwiązywania kolejnych kryminalnych zagadek.Oglądając drugi sezon "Ultravioletu", na ekranie w roli głównej ponownie zobaczymy Martę Nieradkiewicz, której teraz partneruje Piotr Stramowski. Wkrótce na antenie Polsatu zobaczymy ich też w miniserialu "Bez skrupułów". Obok tej pary w drugiej serii serialu "Ultraviolet" wystąpi plejada gwiazd polskiego kina: Sebastian Fabijański, Agata Kulesza, Bartłomiej Topa, Marek Kalita, Magdalena Czerwińska, Michała Żurawski, Karolina Gorczyca oraz siostry Chapko - Paulina i Karolina."Ultraviolet" to serial, stworzony na podstawie pomysłu amerykańskiej producentki, Wendy West, powstały z inspiracji książką Deborah Halber pt. "The Skeleton Crew". Obok Wendy West (współtwórczyni tak popularnej amerykańskiej produkcji, jak "Dexter") producentem wykonawczym tego serialu był też Barry Josephson. Za produkcję ponownie odpowiadała firma Opus TV, reprezentowana przez polskich producentów filmowych: Piotr Dzięcioł i Ewa Puszczyńska (uhonorowanych Oscarem za film "Ida"). Scenarzystą wiodącym 2. serii był Dominik W. Rettinger ("Ekipa", "Kamienie na szaniec", "Układ Warszawski"). Scenariusze konsultowali również: Jonathan Collier ("Detektyw Monk", "Kości", "Simpsonowie") i Norman Morrill ("Kamuflaż", "Jak to się robi w Ameryce"). Poszczególne odcinki 2. sezonu "Ultravioletu" wyreżyserowali uznani twórcy polskiego kina: Bartosz Prokopowicz ("Chemia", "Narzeczony na niby"), Łukasz Kośmicki ("Zimna gra", "Druga szansa") i Anna Jadowska ("Dzikie róże"). Zdjęcia były kręcone w Łodzi, gdzie rozgrywa się akcja tego serialu, a ich autorem był Piotr Niemyjski ("Pensjonat pod Różą", "W ciemności", "Lęk wysokości").