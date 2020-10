Nowy format sportów walki w PPV. Gala Genesis w Cyfrowym Polsacie i Ipli za 40 zł

Łukasz Szewczyk

• W Cyfrowym Polsacie i IPLI ruszyła sprzedaż nowego formatu - GENESIS, w którym zawodnicy będą ze sobą walczyć na gołe pięści.

• Gala odbędzie się w piątek (23 października 2020 roku), a w walce wieczoru wystąpi były mistrz KSW Marcin "Różal" Różalski. Jego przeciwnikiem będzie były mistrz UFC - Josh Barnett.

• Dla abonentów Cyfrowego Polsatu i IPLI gala będzie dostępna w systemie PPV w cenie 40 zł.

Już za chwilę będziemy mogli obejrzeć nowy projekt produkowany przez Federację KSW, jakim będzie gala Genesis, podczas której zawodnicy będą walczyć na gołe pięści. W walce wieczoru wystąpi prawdziwa legenda sportów walki w Polsce -. Związany całe życie z walką "Różal", po dwóch latach od ostatniego boju postanowił spróbować swoich sił w zdobywającym coraz większą popularność na całym świecie nowym formacie. Jego przeciwnikiem będzie były mistrz UFC, weteran Pride, Strikeforce i Pancrase -, mający na swoim koncie ponad 40 walk MMA i osiągnięcia, którymi można by obdzielić kilku zawodników. Pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rund po 3 minuty w formule boksu na gołe pięści z możliwością używania uderzeń łokciami.23 października na gali Genesis wystąpią także zawodnicy znani z największych gal MMA w Polsce, m.in.:oraz utytułowani reprezentanci sportów uderzanych, m.in.Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na 23 października od godz. 20.00.Dostęp do gali w systemie PPV mogą zamówić abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM). Zamówienia można składać m.in. w internetowym Centrum Obsługi Klienta, w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta czy też w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowejZamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę, na żywo i w Full HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.pl oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski. Zamówienia można składać na stronie ipla.pl, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą lub przelewem.