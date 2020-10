Derby Mediolanu, pierwsze transmisje meczów ligi portugalskiej - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Szlagierem weekendu w ELEVEN SPORTS będą prestiżowe derby Mediolanu, w których Inter zmierzy się z AC Milanem.

• Stacja po raz pierwszy pokaże na swoich antenach także mecze ligi portugalskiej. Ciekawie zapowiadają się również spotkania Bundesligi i LaLiga Santander

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisje dwóch ważnych wyścigów DTM na torze Zolder.

Derbowe mecze Interu Mediolan z AC Milanem należą do najbardziej prestiżowych wydarzeń nie tylko we włoskim, ale i europejskim futbolu. Stawką ich najbliższego spotkania będzie zarówno prymat w mieście, jak i cenne punkty, bo obie drużyny są niepokonane w nowych rozgrywkach i znajdują się w wąskim gronie kandydatów do mistrzostwa kraju. Milan powalczy o pierwszą od prawie pięciu lat ligową wygraną z lokalnym rywalem. Rossonerich do sukcesu ma poprowadzić Zlatan Ibrahimović, który w swoich dotychczasowych 238 występach na boiskach Serie A TIM strzelił łącznie 134 gole i zaliczył 58 asyst. Z kolei w ofensywie Interu szczególnie groźni powinni być Romelu Lukaku i Lautaro Martinez, którzy w tym sezonie zdobyli już po trzy bramki.Ekscytująco zapowiada się także starcie SSC Napoli z Atalantą Bergamo. Na Stadio San Paolo dojdzie do konfrontacji ekip znajdujących się w czołówce tabeli i preferujących widowiskowy futbol. Po stronie gospodarzy o ofensywne popisy zadbają m.in. Hirving Lozano, Dries Mertens, Lorenzo Insignie i wracający do składu. Z kolei w ataku Atalanty będzie można zobaczyć takich zawodników jak Luis Muriel, Duvan Zapata, Mario Pasalić czy prowadzący w klasyfikacji ligowych strzelców Alejandro Gómez.W kolejnym z ważnych spotkań Juventus FCzagra na wyjeździe z FC Crotone Arkadiusza Recy. Stara Dama będzie faworytem zmagań z beniaminkiem, ale warto przypomnieć, że w poprzednim występie na Stadio Ezio Scida zaledwie zremisowała 1:1. Czy tym razem Juve sprosta wyzwaniu?ELEVEN SPORTS rozpocznie transmisje rozgrywek Liga NOS od hitu, w którym Sporting CP podejmie FC Porto. Oba kluby w sumie aż 37 razy sięgały po mistrzostwo Portugalii i należą do najsłynniejszych przedstawicieli tego kraju. Gospodarze mają w obecnym sezonie ligowym na koncie komplet punktów i nie stracili ani jednej bramki. Tym razem o wygraną i zachowanie czystego konta będzie niezwykle trudno, bo goście słyną ze świetnej ofensywy, a w ich składzie znajdują się takie gwiazdy jak Pepe, Jesús Corona, Moussa Marega czy Otávio. Porto chce w tym meczu powrócić na zwycięską ścieżkę po sensacyjnej porażce 2:3 z CS Marítimo w poprzedniej kolejce.W pierwszy weekend z Liga NOS w ELEVEN SPORTS widzom zaprezentuje się także SL Benfica, najbardziej utytułowany klub z Portugalii. Wyjazdowe spotkanie z Rio Ave FC będzie dla zespołu z Lizbony ostatnim sprawdzianem przed starciem w Lidze Europy UEFA z Lechem Poznań. Bramkarz gospodarzy,, stanie przed poważnym wyzwaniem, bo w barwach Benfiki zagra groźny duet Pizzi - Haris Seferović, który po fantastycznym ubiegłym sezonie w aktualnych rozgrywkach zaliczył w sumie już cztery trafienia.W czwartej kolejce Bundesligi Bayern Monachium wybierze się na SchücoArena, gdzie zmierzy się z beniaminkiem, Arminią Bielefeld. Dla gospodarzy starcie z mistrzem kraju i obecnie najlepszą drużyną w Europie będzie pierwszym poważnym testem w nowych rozgrywkach. Fani Arminii liczą, że Fabian Klos, który w ostatnim sezonie był królem strzelców 2. Bundesligi, w tym spotkaniu potwierdzi swoje duże możliwości. Niczego udowadniać nie musi natomiast pięciokrotny król strzelców Bundesligi,, który w poprzedniej kolejce zdobył dla Bayernu wszystkie cztery bramki w wygranym meczu z Herthą BSC (4:3). "Lewy" w swojej bogatej karierze jeszcze nigdy nie trafił do siatki Bielefeld i w weekend ma zamiar zmienić tę statystykę.Ciekawie powinno być także na WWK-Arena, gdzie drugi w tabeli FC Augsburg podejmie lidera, RB Lipsk. Gospodarze są rewelacją początku sezonu i nie zaliczyli dotąd żadnej porażki. Spora w tym zasługa strzegącego bramki Augsburga, który dwa razy zachował czyste konto i obronił aż siedem strzałów, co jest aktualnie najlepszym wynikiem wśród golkiperów Bundesligi. Tym razem Polak spróbuje powstrzymać gwiazdy Lipska m.in. Yussufa Poulsena, Emila Forsberga i Daniela Olmo.FC Barcelona bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon LaLiga Santander pokazując, że jest gotowa do walki o najwyższe cele. Wyjazdowe spotkanie Barçy z silnym Getafe CF będzie hitem szóstej kolejki hiszpańskich rozgrywek. Przed gośćmi spore wyzwanie, bo Getafe jest niepokonane u siebie od trzech miesięcy. Wiele będzie zależało od wschodzącej gwiazdy Dumy Katalonii, Ansu Fatiego, który w obecnej kampanii zdobył już cztery bramki i zaliczył jedną asystę. 17-latek wspólnie z Leo Messim i spółką postara się rozmontować szczelną defensywę gospodarzy. Z kolei dla Getafe ten mecz jest szasną na pierwszą wygraną z Barceloną od dziewięciu lat.Dużych emocji można spodziewać się na Estadio Balaídos gdzie Celta Vigo podejmie Atlético Madryt. Wskazanie faworyta tej konfrontacji jest niezwykle trudne, bo oba zespoły sąsiadują w tabeli, a ich ostatnie spotkania skończyły się remisami. Jedną z atrakcji meczu będzie pojedynek doświadczonych, zachowujących najwyższą formę napastników - Iago Aspasa po stronie Celty z Luisem Suárezem w szeregach gości ze stolicy.Plan transmisji:Piątek (16 października):• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz ZielińskiSobota (17 października):• 10:30 DTM Zolder 3:(Eleven Sports 1, studio od 10:10)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut• 13:25 DTM Zolder 3:(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:25, Eleven Sports 2, Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 21:25 NOS Liga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (18 października):• 10:25 DTM Zolder 4:(Eleven Sports 1, studio od 10:05)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 13:25(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 NOS Liga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (12 października):• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Mikołaj Kruk• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)