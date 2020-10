Rusza nowy talent-show TTV "Usłyszcie nas!"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TTV rozpoczyna emisję nowego programu "Usłyszcie nas!".

W sześciu odcinkach uczestnicy zaprezentują intrygujące, a czasem kontrowersyjne występy przed czwórką życzliwych im i bezstronnych mentorów. Bohaterami programu "Usłyszcie nas!" są silne osobowości idące pod prąd, nonkonformiści nieobecni w świecie rozrywki i w życiu publicznym. Do świata podchodzą bez uprzedzeń, bywają niepoprawni politycznie i nie przebierają w słowach. Tym razem dostaną szansę, by stanąć przed publicznością, zostać docenionym i wygrać jedną z dwóch równorzędnych nagród pieniężnych w wysokości 50 000 PLN. Na koniec serii, w siódmym odcinku, w demokratycznym głosowaniu online, widzowie wybiorą tych, którzy skradli ich serca.W programie "Usłyszcie nas!" swoją rolę do spełnienia ma również niecodzienne kolegium mentorów towarzyszące bohaterom programu. W tej roli widzowie zobaczą wokalistkę Monikę Kuszyńską, stand-up'era Łukasza "Lotka" Lodkowskiego, Krzyśka Hirsztritta, uczestnika "Down the road. Zespół w trasie" oraz Przemka Kossakowskiego. Nad dobrą energią na planie będzie czuwać niezwykła prowadząca - drag queen "Himera". Wszyscy oni będą służyć uczestnikom swoim wsparciem, podpowiedzą jak przekonać do siebie i swojego pomysłu na życie. Niezależnie od finałowych rozstrzygnięć, jedno jest pewne: dla wszystkich bohaterów będzie to prawdziwe wyjście z lockdown'u.