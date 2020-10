Patrycjusz Wyżga w redakcji WP Wiadomości

Łukasz Szewczyk

• W listopadzie pracę w redakcji WP Wiadomości rozpocznie Patrycjusz Wyżga.

• Dziennikarz jest związany z mediami od dwudziestu lat, do Wirtualnej Polski przechodzi z radiowej Trójki. Będzie prowadził m.in. programy informacyjne i gospodarcze WP.

W WP Patrycjusz Wyżga zajmie się tworzeniem multimedialnych materiałów dziennikarskich i dołączy do prowadzących programy "Tłit", "Newsroom" oraz "Money. To się liczy". Będzie brał udział wydarzeniach Wirtualnej Polski oraz prowadził wewnętrzne warsztaty z wystąpień przed kamerą i pracy z głosem.- mówi Piotr Mieśnik, p.o. redaktora naczelnego WP. -- dodaje.- mówi Patrycjusz Wyżga.Patrycjusz Wyżga ma prawie dwudziestoletnie doświadczenie dziennikarskie. Był szefem zespołu dziennikarzy ekonomicznych w Programie Trzecim Polskiego Radia i głównym gospodarzem trzygodzinnego, popołudniowego pasma "Zapraszamy do Trójki". Wcześniej, przez prawie 11 lat, pracował w TVN. Był prezenterem programów informacyjnych i prowadzącym rozmowy w TVN24 Biznes i Świat. Jako reporter przygotowywał materiały o tematyce gospodarczej w TVN CNBC.