Wydawnictwo Agora polskim wydawcą książki Billa Gatesa "How to avoid a climate disaster"

Łukasz Szewczyk

• Bill Gates ma plan, w jaki sposób ludzkość może zapobiec zbliżającej się katastrofie klimatycznej.

• Przedstawia go w książce "How to avoid a climate disaster" ("Jak uniknąć katastrofy klimatycznej"), której światowa premiera będzie miała miejsce 16 lutego 2021 roku.

Bill Gates spędził dekadę, badając przyczyny i skutki zmian klimatycznych. Z pomocą ekspertów z dziedziny fizyki, chemii, biologii, inżynierii, nauk politycznych i finansów opracował plan działań, jakie należy podjąć, aby powstrzymać kataklizm, który zagraża przyszłości ludzkiego życia na Ziemi. W książce "How to avoid a climate disaster" nie tylko wyjaśnia, dlaczego musimy pracować nad zerową emisją gazów cieplarnianych, ale także szczegółowo opisuje, co musimy zrobić, aby ten niezwykle ważny cel osiągnąć.Prezentuje również innowacje i przełomowe technologie, redukujące emisję gazów cieplarnianych oraz wskazuje, co możemy zrobić, aby funkcjonowały one skuteczniej. W książce Gates opisuje też twórców tych przyszłościowych rozwiązań."How to avoid a climate disaster" przedstawia konkretny, praktyczny plan osiągnięcia celu, jakim jest zerowa emisja - nie tylko politykę, którą powinni przyjąć rządzący, ale także to, co my jako jednostki możemy zrobić, aby wspierać najważniejsze instytucje i siebie nawzajem w tym kluczowym zadaniu.Bill Gates podkreśla, że osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych nie będzie proste ani łatwe​. Jednak, jeśli będziemy postępować zgodnie z planem przedstawionym w książce jego autorstwa, cel ten ciągle jest jeszcze w naszym zasięgu. Polskie wydanie "How to avoid a climate disaster" ukaże się 16 lutego 2021 r. w tłumaczeniu Michała Rogalskiego nakładem Wydawnictwa Agora.Jestem podekscytowany tą książką i chętny do kontynuacji rozmów o tym, jak możemy uniknąć katastrofy klimatycznej - Bill GatesBill Gates jest technologiem, liderem biznesu i filantropem. W 1975 roku wraz z przyjacielem z dzieciństwa, Paulem Allenem, założył firmę Microsoft; dziś wraz z żoną, Melindą, są współprzewodniczącymi Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Zainicjował także Breakthrough Energy, przedsięwzięcie mające na celu komercjalizację czystej energii i innych technologii związanych z klimatem. Bill i Melinda mają trójkę dzieci i mieszkają w Medinie w Waszyngtonie.