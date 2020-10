Łukasz Szewczyk

Serial "Bates Motel" w telewizji Metro

• W listopadzie na antenie telewizji Metro "Bates Motel", czyli coś dla fanów dreszczowców.

• Nowa propozycja stacji to prequel filmu Alfreda Hitchcocka "Psychoza", opowiadający o młodzieńczych latach późniejszego seryjnego mordercy Normana Batesa oraz patologicznej relacji łączącej go z matką. Razem aż do końca?

Fot. materiały prasowe

Po śmierci męża Norma Bates kupuje dom i motel położony w nadmorskiej miejscowości, gdzie zamierza rozpocząć z synem nowe życie. Wkrótce jednak okazuje się, że idylliczne, nadmorskie miasteczko skrywa w sobie przerażające tajemnice. Choroba psychiczna Normana stale postępuje i jest coraz bardziej niebezpieczna. Sprawy się komplikują, kiedy kilka dni po przeprowadzce były właściciel motelu napada na Normę, gwałci ją, a potem ginie z rąk samej ofiary i jej syna. Razem pozbywają się ciała w jeziorze, ale zniknięcie mężczyzny przyciąga uwagę szeryfa, którego muszą powstrzymać przed odkryciem prawdy. Matka i syn nawiązują między sobą głęboko skomplikowaną więź, która rodzi pytanie: jak zawiłe są ich relacje i czy matce uda się uchronić swojego syna, w którym rozbudziły się mordercze skłonności?



Premierowe odcinki "Bates Motel" od 11 listopada w każdą środę o godz. 22:10 w telewizji Metro.