Nowy sezon "Nic do zgłoszenia" na Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Przemyt to profesja stara jak świat. Ale na jej drodze stoją wyszkoleni i bezkompromisowi funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

• W trzecim sezonie "Nic do zgłoszenia" na widzów czekają kolejne brawurowe akcje, a także nowe sensacyjne wątki.

Wyłapywanie skrzętnie ukrytej kontrabandy to codzienność funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w Krajowej Administracji Skarbowej. Premierowe odcinki przyniosą kolejne udaremnione próby wwozu nielegalnych towarów na teren Polski i innych krajów Unii Europejskiej, a także niedoszłe przekręty, oszustwa podatkowe oraz rozbrajanie niebezpiecznych grup przestępczych. Kamery programu odwiedzą znane już widzom przejścia graniczne w Dorohusku, Korczowej, Medyce oraz Bezledach. Nie zabraknie też nowych bohaterów, a wraz z nimi nowych wyzwań.Emisja premierowych odcinków nowego sezonu serii "Nic do zgłoszenia" we wtorki o godz. 21.00 (od 20 października 2020 roku) na antenie Discovery Channel.