Rusza nowy sezon Ligi Mistrzów i Ligi Europy w Polsat Sport Premium

Łukasz Szewczyk

• W dniach 20-22 października rozegrane zostaną pierwsze mecze nowego sezonu

Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA.

• Trofeum Champions League bronić będzie Robert Lewandowski, a finał Europa League odbędzie się w Gdańsku.

Dwa kanały Polsat Sport Premium oraz cztery specjalne serwisy telewizyjne powstały specjalnie po to, by transmitować wszystkie mecze najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek piłkarskich świata. Tegoroczny sezon będzie już trzecim z rzędu na antenach Grupy Polsat.We wtorek 20 października w studiu Polsat Sport Premium pojawi się niespodziewany gość, który uświetni start nowego sezonu tych rozgrywek. Redakcja najstarszego polskiego kanału telewizyjnego poświęconego sportowi, włożyła wiele wysiłku, by zorganizować jego wizytę w Warszawie i do ostatniej chwili utrzymać szczegóły tego wydarzenia w tajemnicy.Punktualnie o godzinie 17:00 wystartuje program, który wprowadzi fanów w atmosferę Champions League. Przedmeczowe studio poprowadzi Paulina Chylewska, a jej gośćmi będą Artur Wichniarek Dariusz Dziekanowski, Piotr Czachowski oraz Roman Kołtoń. Za analizę taktyczną odpowiadać będą Marcin Lepa i Dariusz Wdowczyk, a najświeższe informacje i ciekawostki zaprezentują Przemysław Iwańczyk oraz Justyna Kostyra.Już pierwsza kolejka nowego sezonu Ligi Mistrzów UEFA będzie obfitować w hitowe pojedynki. We wtorek w Kijowie Tomasz Kędziora z miejscowego Dynama podejmie o godz. 18:45 Wojciecha Szczęsnego z Juventusu Turyn. Tego samego dnia w Rzymie szansę na wysłuchanie hymnu Champions League z murawy będzie miał też Łukasz Piszczek, którego Borussia Dortmund zagra z miejscowym Lazio. To spotkanie fani będą mogli oglądać już od godziny 20:15, gdy na Stadio Olimpico trwać będzie jeszcze rozgrzewka. Do miana wtorkowego hitu aspiruje starcie Paris Saint-Germain z Manchesterem United. Ciekawie zapowiadają się też pojedynki Chelsea Londyn - Sevilla oraz Ajax Amsterdam - Liverpool. W środę swój marsz w obronie Pucharu Europy rozpocznie Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego. Bawarczycy o godzinie 20:50 podejmą Atletico Madryt, a spotkanie skomentuje Bożydar Iwanow. Tego dnia mecz z Red Bullem Salzburg rozegra też Lokomotiw Moskwa Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa. Ciekawie będzie też w przedmeczowym studiu. Od godziny 17:00 gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Dariusz Dziekanowski, Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Wtorkowe i środowe zmagania podsumuje magazyn skrótów o 23:30.W czwartek walkę o podbój Ligi Europy UEFA zacznie jedyny polski klub, który w tym sezonie reprezentuje nasz kraj w Europie. Lech Poznań w swoim pierwszym meczu fazy grupowej zmierzy się z Benficą Lizbona. Przy obsłudze tego spotkania pracować będą między innymi Paulina Chylewska, Dariusz Dziekanowski, Jerzy Engel oraz byli piłkarze Lecha - Radosław Majewski i Maciej Żurawski.Plan transmisji:Wtorek (20 października)• 17.00 Liga Mistrzów studio (Polsat Sport Premium 1)• 18.45 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 18.45 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 3)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 4)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 5)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 6)• 22.50 Liga Mistrzów studio (Polsat Sport Premium 1)• 23.30 Magazyn Ligi Mistrzów (Polsat Sport Premium 1)Środa (21 października)• 17.00 Liga Mistrzów studio (Polsat Sport Premium 1)• 18.45 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 18.45 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 3)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 4)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 5)• 20.50 Liga Mistrzów - mecz:(Polsat Sport Premium 6)• 22.50 Liga Mistrzów studio (Polsat Sport Premium 1)• 23.30 Magazyn Ligi Mistrzów (Polsat Sport Premium 1)Czwartek (22 października)• 17.00 Liga Europy - studio (Polsat Sport Premium 1)• 18.45 Liga Europy - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 18.45 Liga Europy - mecz:/b] (Polsat Sport Premium 3)• 18.45 Liga Europy - mecz:(Polsat Sport Premium 4)• 18.45 Liga Europy - mecz:(Polsat Sport Premium 5)• 18.45 Piłka nożna: Liga Europy - mecz:(Polsat Sport Premium 6)• 20.50 Liga Europy - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 20.50 Liga Europy - mecz:(Polsat Sport Premium 3)• 20.50 Piłka nożna: Liga Europy - mecz:(Polsat Sport Premium 4)• 20.50 Piłka nożna: Liga Europy - mecz:(Polsat Sport Premium 5)• 20.50 Piłka nożna: Liga Europy - mecz:(Polsat Sport Premium 6)• 21.00 Liga Europy - studio (Polsat Sport Premium 1)• 23.30 Magazyn Ligi Europy (Polsat Sport Premium 1)