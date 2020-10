Mecze Orlen Wisły Płock w Lidze Europejskiej i Łomża Vive Kielce w Lidze Europejskiej na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Od wtorku do czwartku Eurosport 1 i Eurosport 2 pokażą cztery mecze europejskich pucharów w piłce ręcznej

• Wśród nich transmisja pierwszego spotkania Orlen Wisły Płock w Lidze Europejskiej oraz szlagierowy mecz Ligi Mistrzów z udziałem drużyny Łomża Vive Kielce

We wtorek Orlen Wisła Płock rozpocznie rywalizację w Lidze Europejskiej. Rywalem polskiego zespołu będzie drużyna Fivers Wiedeń. Drużyna z Płocka będzie zdecydowanym faworytem starcia, które rozpocznie się o 20:40. Mecz na antenie Eurosport 1 komentować będzie Krzysztof Bandych.W środę i czwartek Eurosport pokaże trzy kolejne spotkania europejskich pucharów w piłce ręcznej. W środę o 18:40 Eurosport 2 będzie transmitował mecz Aalborg - THW Kiel, a rywalizację tę skomentuje Kacper Merk. Czwartkowy wieczór w Eurosporcie 1 to dwa znakomicie zapowiadające się mecze Ligi Mistrzów. O 18:40 Piotr Bugajny zaprosi widzów na starcie Mieszkowa Brześć z MOL-Pick Szeged. Wydarzeniem wieczoru będzie szlagierowe spotkanie Łomży Vive Kielce z Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji to jednak z najlepszych drużyn na świecie, mająca w składzie m.in. Kamila Syprzaka i Mikkela Hansena. Znakomicie zapowiadający się mecz skomentują Piotr Karpiński i Iwona Niedźwiedź. Transmisja od 20:30 w Eurosporcie 1.Plan transmisji• Wtorek (10 października):godz. 20.40 Liga Europejska:(Eurosport 1)Środa (21 października):• godz. 18:40 Liga Mistrzów:(Eurosport 2)Czwartek (22 października):• godz. 18:40 Liga Mistrzów:(Eurosport 1)• godz. 20:30 Liga Mistrzó:(Eurosport )