Akcja Orange: Daj nieużywanym smartfonom drugie życie Źródło: blog Orange Polska

Łukasz Szewczyk

• Orange Polska rusza z kampanią zachęcającą do świadomego rozstawania się z nieużywanymi już smartfonami.

• Niepotrzebne telefony można odsprzedać w każdym salonie operatora.

• W ciągu 10 lat, Orange zebrał już ponad 15 milionów starych telefonów komórkowych na całym świecie.

- mówi Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.Aby wzmacniać świadomość tego, jaki wpływ na środowisko mają popularne, użytkowane na co dzień urządzenia, Orange rusza z kampanią promującą drugie życie telefonów komórkowych i uruchamia portal www.orange.pl/razemdlaplanety . Można tam znaleźć m.in. praktyczne wskazówki pokazujące, jak korzystać z technologii w sposób bardziej przyjazny środowisku.Szacuje się, że produkcja przeciętnego smartfonu kosztuje środowisko około 50-100 kg równoważnej emisji dwutlenku węgla, a do budowy telefonu o masie 120 g potrzeba aż 70 kg surowców. Wiele z tych zasobów można oszczędzić, m.in. przez ponowne wprowadzanie do obiegu sprawnych urządzeń i odzyskiwanie cennych komponentów z tych, które przestały już działać.Z oferty odkupu smartfonów można w Orange korzystać już od roku. Wystarczy przynieść do dowolnego salonu operatora niepotrzebny, ale wciąż działający smartfon. Nie musi być zapakowany w oryginalne opakowanie, ani posiadać oryginalnych akcesoriów jak ładowarka, czy słuchawki. Na miejscu konsultant wyceni urządzenie i wystawi bon, który można zrealizować na zakup nowego urządzenia lub akcesorium z oferty Orange, ważny przez 60 dni. Bon można wykorzystać osobiście lub podarować go komuś, kto potrzebuje nowego urządzenia. Z oferty odsprzedaży można też skorzystać w pełni zdalnie.W każdym salonie Orange można też zostawić zużyty, niedziałający sprzęt. Może to być telefon komórkowy, telefon stacjonarny, tablet lub modem. W przypadku zakupu online, stary sprzęt zabierze kurier doręczający zamówienie. Zebrane w ten sposób urządzenia Orange przekazuje do uprawnionego odbiorcy, do dalszego zagospodarowania, bezpiecznie dla środowiska i zgodnie z prawem.