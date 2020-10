Głośny thriller polityczny w Polsacie. Premiera serialu "Bez skrupułów"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat rozpoczyna emisję serialu "Bez skrupułów"

• Jest to intrygujący dramat polityczny ukazujący obraz zepsutych elit, przekonanych, że każdy ma swoją cenę.

"Bez skrupułów" to trzymający w napięciu 5 odcinkowy serial, który odsłania kulisy skorumpowanej pracy policji oraz służb specjalnych. To prawdziwe kino akcji, w którym zobaczymy dwóch największych aktorów polskiej kinematografii - Janusza Gajosa i Andrzeja Seweryna, a partneruje im fantastyczna Marta Nierdkiewicz. To trio prowadzi na ekranie intrygującą, psychologiczną grę.Oprócz głównej obsady na ekranie zobaczmy m.in. takie gwiazdy jak : Danuta Stenka, Artur Żmijewski, Marcin Czarnik, Olgierd Łukaszewicz, Piotr Stramowski, Mateusz Kościukiewicz, Katarzyna Herman, Ewa Kasprzyk, czy Andrzej Konopka. W serialu pojawi się także znana i lubiana aktorka, Maria Dębska, która nie występowała w wersji kinowej filmu! Jej partnerem jest Maciej Maleńczuk, grający ekscentrycznego właściciela klubu nocnego.Kaja Miller (Marta Nieradkiewicz) jest młodą, uczciwą policjantką. W czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Osiem lat później do Gdyni ściąga ją jej były szef, Nowicki (Janusz Gajos), wysoki oficer CBŚ, który stoi na czele zespołu prowadzącego dochodzenie w sprawie biznesowo-politycznych powiązań na Pomorzu. Grupa ma za zadanie rozpracowanie przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu. Tropy prowadzą do Kaweckiego (Andrzej Seweryn) - nieuczciwego biznesmana wykorzystującego polityczne znajomości do ochrony własnych interesów. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i obnaża powiązania świata biznesu, służb i przestępczości zorganizowanej.